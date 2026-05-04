Lyon consolida podio en fútbol francés y mira a la Champions

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París/Prensa Latina

Olympique de Lyon derrotó este domingo de local 4-2 al Rennes en el cierre de la antepenúltima jornada del fútbol francés y se consolidó como tercero en la tabla, posición que garantiza boleto directo a la Liga de Campeones.

En un Groupama Stadium delirante, “les Gones” contaron con los goles del ucraniano Roman Yaremchuk, del veterano capitán Corentin Tolisso y de los prometedores atacantes Afonso Moreira (Portugal) y Endrick (Brasil), un préstamo del Real Madrid que ha sido clave para los lioneses.

Con su victoria de esta noche Lyon llegó a 60 puntos en la Ligue1, solo superado por el favorito campeón defensor PSG (70) y el sorprendente Lens (64), relegando en la carrera por el podio a Lille (58) y a sus víctimas del Rennes (56), en un torneo al que solo le restan dos fechas.

El fútbol francés ofrece pasaje directo a la Champions 2026-2027 para los tres primeros clasificados, un certamen al que “les Gones” no acceden desde la campaña 2019-2020, cuando cayeron en las semifinales ante el Bayern de Múnich.

Para el Rennes el revés resulta caro en sus aspiraciones de podio, club que contó hoy con los goles del jordano Musa Al-Taamari y de Esteban Lepaul, quien se consolidó como líder artillero en la Ligue1, con 19 dianas, tres más que el argentino Joaquín Panichelli (Strasbourg).

En la jornada dominical de la fecha 32, Lille dejó escapar la oportunidad de empatar en puntos con el Lyon, al no poder pasar del empate 1-1 en la recepción del discreto Le Havre.

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