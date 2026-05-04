Trump dice que EEUU comenzará a guiar buques para que salgan del estrecho de Ormuz la mañana del lunes

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que Estados Unidos comenzará a guiar buques para que salgan del estrecho de Ormuz la mañana del lunes, hora de Medio Oriente.

Además de llamar a la medida «Protección de la Libertad», Trump comentó que es un «gesto humanitario».

«Países de todo el mundo, que en su mayoría no están relacionados con la disputa tan visible y violenta en curso en Medio Oriente, a la vista de todos, han pedido a Estados Unidos que ayude a liberar sus buques, los cuales están bloqueados en el estrecho de Ormuz, en algo en lo que absolutamente no tienen nada que ver. ¡Meramente, son transeúntes neutrales e inocentes!», afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

«Por el bien de Irán, el Medio Oriente y Estados Unidos, le hemos dicho a estos países que comenzaremos a guiar a sus buques a salvo fuera de estas vías navegables restringidas, para que libre y hábilmente puedan continuar sus negocios», añadió Trump.

Muchas de estas embarcaciones se están quedando sin alimentos y todo lo demás necesario para que las grandes tripulaciones permanezcan a bordo de forma saludable e higiénica, agregó Trump.

Trump advirtió que si «se interviene en este proceso humanitario, lamentablemente tendremos que responder con firmeza a tal interferencia».

El anuncio de Trump se produjo luego de que Irán indicó que recibió y revisará la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos, aunque Trump dijo el sábado que «no puedo imaginar que (el plan) sea aceptable».

En una entrevista con la televisión estatal IRIB, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, enfatizó que el plan de Irán está exclusivamente enfocado en terminar la guerra y «en él no existen detalles pertinentes al ámbito nuclear».

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