¡Se prenden los cuartos de final! Clásicos, revancha y cuentas pendientes en el Clausura 2026

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Redacción Deportes @DiarioCoLatino

Finalizó la fase regular del Clausura y se vienen duelos intensos en los cuartos de final, que ya están definidos. Águila y Alianza volverán a verse en esta fase decisiva en una de las llaves, mientras que el favorito FAS viajará a San Miguel para enfrentar a su rival, y Firpo a Santa Ana.

Luego de la espera por el desenlace de las últimas posiciones de la tabla, FAS cerró como líder y gran favorito al título en la primera posición. Le siguen Firpo en la segunda, Alianza en la tercera, Inter en la cuarta, Limeño en la quinta, Águila en la sexta, Isidro Metapán en la séptima y, finalmente, Cacahuatique, que terminó en el octavo lugar.

En las llaves, Alianza y Águila protagonizan una de las series más atractivas, un duelo que tiene como antecedentes un 0-3 a favor de Alianza y un 2-0 a favor de los emplumados.

La otra serie enfrentará a Inter FA y Municipal Limeño. Este cruce llega muy parejo, ya que en sus enfrentamientos directos durante la fase regular ambos equipos se repartieron victorias: Limeño ganó 2-1 en la primera vuelta, mientras que Inter se impuso con el mismo marcador en la segunda.

FAS, club que dominó la primera fase del torneo, tendrá como rival a Cacahuatique, el último equipo en meterse a la zona de clasificación. Anteriormente, los tigrillos vencieron por la mínima a los cafeteros en la jornada 9, y en el segundo enfrentamiento los santanecos ganaron 3-0 en casa, en la fecha 20.

Firpo, otro de los equipos que se perfila como favorito al título gracias a los números que cosechó durante las 22 jornadas de la fase regular, se enfrentará a Isidro Metapán. En esta serie, paradójicamente, el peor clasificado, Metapán, ganó los dos enfrentamientos directos ante Firpo en la fase regular: primero 1-0 en la jornada 8 y luego 2-0 en la jornada 19.

En la jornada 22, FAS venció 1-0 a Platense; Firpo igualó 1-1 con Águila; Alianza derrotó 1-0 a Fuerte; Isidro Metapán cayó 3-0 ante Hércules; Zacatecoluca ganó 2-0 ante Inter FA; y Cacahuatique se impuso 3-2 a Limeño.

FAS cerró la fase regular como líder con 53 puntos, seguido por Firpo con 44; luego se ubicaron Alianza (37), Inter FA (36) y Municipal Limeño (35), igualado con Águila (35). Isidro Metapán (27) y Cacahuatique (26) completaron los clasificados a cuartos de final, mientras que más atrás quedaron Platense (20), Hércules (19), Fuerte San Francisco (14) y Zacatecoluca FC (13).

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