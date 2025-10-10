El fútbol toma las calles de El Salvador

San Salvador/Prensa Latina

El futbol invadió escenarios televisivos y las calles de El Salvador cuando faltan pocas horas para enfrentamiento este viernes a la selección de Panamá.

Un ambiente de alegría reina en el país con cierta preocupación ante la posibilidad de que la selección azul caiga de nuevo ante un rival en las eliminatorias para llegar al próximo campeonato mundial.

Hernán Darío «El Bolillo» Gómez, el director técnico, adelantó sobre el choque con Panamá que “no hay favoritos», mientras muchos recuerdan que los locales salieron derrotados frente a Surinam pese a contar con el apoyo del público.

Gómez, técnico de la Selecta y que en algún momento dirigió a los contrarios de hoy, descartó cualquier favoritismo del conjunto panameño, como parte de la tercera ronda de eliminatoria mundialista rumbo a 2026.

«No hay favoritos definitivamente. Ni nosotros porque estamos aquí de locales somos favoritos ni cuando juguemos en Panamá, Panamá va a ser favorito”.

Las eliminatorias están muy apretadas. Si usted se pone a dar cuenta, en este grupo hay dos que han ganado visitantes, no más que fue Salvador y Surinam». mencionó el Bolillo en el canal de YouTube de la Federación salvadoreña.

Hay diferencia entre las dos escuadras pues los canaleros tienen más trabajo, llevan siete años, y nosotros apenas seis meses.

El técnico colombiano elogio que el salvadoreño tiene una buena técnica en la recepción pases, continuidad de pases. “Es muy buena técnica y el panameño es desequilibrante, picante”, dijo.

«Yo le he hablado a los muchachos que nosotros tenemos que entrar a marcar cómo anda el país con ese orden, esa disciplina, esa calidad de vida, esa calidad que hay aquí en El Salvador», señaló.

No obstante, el optimismo de ciertos aficionados, la prensa panameña presente aquí se siente sorprendida de que “los mismos salvadoreños digan que su selección va a perder”.

El Salvador sufrió una invasión de periodistas panameños, quienes arribaron al país a dar cobertura al partido de hoy entre El Salvador y los panameños, por la tercera fecha de la eliminatoria mundialista a Norteamérica 2026.

