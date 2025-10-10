Futbolista español Iglesias reitera respaldo a la causa palestina

Compartir

Madrid/Prensa Latina

El futbolista español Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, reiteró este jueves su respaldo al pueblo palestino, víctima de un genocidio por el gobierno de Israel.

“Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen”, dijo el atacante en referencia a los manifestantes que protestaron en la etapa 16 de la pasada Vuelta a España a favor de la causa palestina.

“Obviamente, yo no quiero que alguien se meta delante de un ciclista y que el ciclista se caiga, yo simplemente he dicho vamos a hacer cosas para que esto se solucione», añadió.

El jugador recordó que en el mundo se le da más importancia a parar un evento que un genocidio como el de Gaza, donde ya han muerto más de 67 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

El portero de la selección española y del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón, también siguió la línea de Iglesias en su apoyo al pueblo palestino y resaltó que su equipo realizó un acto el pasado sábado, en el que refugiados de la nación del Medio Oriente saltaron al césped antes del partido contra el RCD Mallorca.

“Fue muy bonito, por el hecho de que el Athletic fuese el primer club de LaLiga en hacer un homenaje [a Palestina]”, consideró Simón y destacó que “toda la afición” se solidarizó con la causa.

