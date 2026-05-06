Arsenal, primer finalista de UEFA Champions League 2026

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Londres/Prensa Latina

El Arsenal firmó este martes victoria de 1-0 sobre el Atlético de Madrid en el partido de vuelta y se convirtió en el primer finalista de UEFA Champions League 2026.

En el Emirates Stadium de esta ciudad, los anfitriones decidieron el resultado casi al término del primer tiempo, cuando Bukayo Saka anidó la esférica al minuto 43 y puso el definitivo 2-1 en el saldo global de la serie semifinal.

Ambos clubes habían terminado con empate a uno en el choque de ida, con anotaciones del colchonero Julián Álvarez de penalti y de Viktor Gyökeres por los ingleses.

El otro aspirante a la Orejona se definirá mañana entre PSG y el Bayer de Múnich, luego de que en la ida los parisinos dominaron como anfitriones por 5-4.

La final de la UEFA Champions League se jugará el 30 de mayo en la Puskás Aréna, de Budapest.

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