ES POSIBLE PARA OCCIDENTE, PARA NUESTRO PAÍS, ¿INSTALAR AÚN DEMOCRACIAS EFECTIVAS DE FRENTE A LOS PROGRESOS DE LA ILUSTRACIÓN OSCURA EN LOS EU?

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Como sabemos, la ilustración oscura propugna por la instalación de un estado global totalitario por la fuerza por parte de EU, cuya gestión será entregada a los tecno feudos, y sus ceos asumirán, bajo la forma de una suerte de consejo superior que en nada se diferenciará de las actuales juntas administrativas que toda gran empresa posee.

El fin último es acceder a los recursos naturales de todas las regiones del orbe irrestrictamente, para el particular beneficio de ese grupo, con el interés supuesto de lograr finalmente el bien común.

Una suerte de rebalse global en toda regla.

Este planteamiento no es una paranoia exacerbada por razones ideológicas, nada de eso, sino una apreciación consecuente con lo que todos podemos apreciar en directo, cantado en cualquiera de las reuniones maga, como de los esfuerzos que realiza ahora y en tiempo real, el gobierno en segunda gestión de Trump, que abiertamente se autonombra rey poeta, muy seguramente sin saber por qué, pero que le gusta y promueve, llegando a realizar aquella repugnante emulación de sí mismo en el papel de Cristo, gracias a las Ia´s.

Así pudimos todos apreciar cómo asesinó y sigue asesinando, ciudadanos en el caribe, a los que acusa porque sí de ser narcotraficantes, sin presentar siquiera evidencias por ello, ni dar cuentas a las naciones de las que provienen, o a sus familias.

Simplemente los bombardeó ahí en sus embarcaciones, y a pesar de que, en la práctica totalidad de los mismos, es comprobable que lo que hacían estás personas, era simplemente faenar pescando.

Y qué decir del secuestro que del presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en enero pasado, cuando además asesinó a decenas de militares y ciudadanos de aquel país además de cubanos, o adelantar el actual conflicto a favor de Israel contra Irán, que EU bajo su gestión pierde, de los que se desconoce el número real de bajas entre las filas militares estadounidenses, pero que todo apunta a que son entre varios centenares e incluso miles, pues hasta 14 de las 17 bases estadounidense que amenazaron a Irán fueron en las primeras semanas, arrasadas literalmente por completo, sin dejar nada en pie.

De frente entonces a este escenario en el que la administración Trump sencillamente desconoce al completo estado de su propio país, desmonta su propia institucionalidad, favorece descaradamente solo a su círculo cercano, deprime y empobrece a su propio pueblo, asesina a ciudadanos extranjeros, secuestra gobernantes extranjeros que le son indeseables, impone mediante la más cruda y descarada intromisión a regímenes títeres en Latinoamérica, desconoce sus obligaciones ante la legislación internacional, y es emulado en todo ello por los lacayos que impuso a los países intervenidos, el nuestro incluido, deja a la democracia como eso, una palabra y nada más.

Mientras intenta concretar su proyecto arriba referido.

Pero, en el camino tropezó con Irán.

Y, que tropiezo.

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