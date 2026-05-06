Manuel Flores cuestiona gestión gubernamental y defiende legado en políticas sociales del FMLN

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “Chino” Flores, criticó duramente la gestión del gobierno actual, al que acusó de priorizar el control político y la concentración de poder por encima de las necesidades de la población para enriquecerse. Sus declaraciones se dieron durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde abordó temas como educación, salud, inversión pública y el reciente contexto de movilización social.

Según el secretario general del FMLN, existe una “lógica de dominio” en las decisiones del oficialismo, orientada a favorecer intereses económicos de ciertos sectores. “No es el interés del pueblo, sino la acumulación de riqueza lo que guía muchas decisiones”, expresó, agregando que áreas clave como la agricultura, la economía familiar y el bienestar social han quedado relegadas.

Defensa del legado del FMLN

Durante la entrevista, el dirigente político de izquierda defendió el papel de los gobiernos del FMLN en la implementación de programas sociales, destacando iniciativas como la entrega de paquetes escolares, uniformes, computadoras y programas de alimentación estudiantil.

Aseguró que estas políticas no solo beneficiaron a miles de familias, sino que también dinamizaron la economía local. “El impulso que se dio a la educación y a los sectores más vulnerables fue real. Hay comunidades que lo recuerdan y lo reconocen”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que algunos de estos programas continúan vigentes en la actualidad, aunque —según su postura— sin el reconocimiento de su origen.

Otro de los puntos abordados fue la inversión en infraestructura educativa. En la entrevista se citaron cifras que indican que, durante los gobiernos del FMLN, se habrían reparado más de 1,400 centros escolares en dos periodos presidenciales.

El dirigente consideró que estos datos contradicen el discurso oficial, que asegura que las actuales autoridades han realizado esfuerzos sin precedentes en educación. “No se puede negar lo que se hizo en los gobiernos anteriores, sobre todo del FMLN. El mantenimiento de escuelas ha sido una constante histórica del Estado”, señaló.

En ese sentido, criticó lo que calificó como una estrategia comunicacional basada en resaltar proyectos actuales mientras se minimizan acciones de administraciones anteriores.

Cuestionamientos al sistema de Salud

En materia de salud, el vocero del Frente expresó preocupación por lo que considera un deterioro en la cobertura y calidad de los servicios de salud.

Señaló la desaparición de programas como los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), que llevaban atención médica a zonas rurales, y mencionó el debilitamiento de iniciativas como Ciudad Mujer.

También denunció problemas como escasez de medicamentos, saturación en hospitales públicos y dificultades para acceder a consultas especializadas. “La realidad que vive la población es distinta a la que se presenta en discursos oficiales”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de transparencia en el manejo de recursos, señalando que no se dispone de información clara sobre salarios de funcionarios ni sobre los costos de grandes proyectos de infraestructura.

Movilización social y expresiones del 1 de mayo

Respecto a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el dirigente consideró que las marchas reflejaron un creciente descontento social. Indicó que distintos sectores —incluyendo trabajadores, docentes y ciudadanos afectados por problemas económicos— participaron para expresar sus demandas.

A su juicio, estas manifestaciones evidencian tensiones acumuladas por temas como el costo de la vida, el empleo y el cumplimiento de promesas gubernamentales. “La gente está saliendo a expresar lo que siente, y eso es parte de la dinámica democrática”, sostuvo.

También defendió la participación de partidos políticos en este tipo de movilizaciones, argumentando que históricamente la lucha por derechos laborales ha estado vinculada a organizaciones políticas y sociales.

El dirigente político también se refirió al papel de la Asamblea Legislativa, a la que acusó de responder mayoritariamente a los intereses del Ejecutivo. Según su análisis, las reformas aprobadas en los últimos años buscan consolidar el control político y reducir espacios de competencia.

Asimismo, cuestionó la falta de acceso a información pública y la limitada rendición de cuentas en la gestión estatal. “La transparencia es fundamental en una democracia, y la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos”, afirmó.

Perspectivas electorales

En el ámbito electoral, el dirigente señaló que su partido se encuentra en proceso de reorganización de cara a los próximos comicios de 2027. Aseguró que el FMLN trabaja en la inscripción de nuevos liderazgos y en la construcción de candidaturas a nivel territorial.

Además, advirtió sobre la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes, y manifestó que su organización se prepara para “defender el voto” en futuras elecciones y “están preparados para desmontar el fraude”.

Pese a reconocer la actual correlación de fuerzas políticas, el dirigente descartó la idea de que el escenario sea inmutable. “Nada en este mundo es eterno. Las condiciones cambian y la participación ciudadana puede transformar la realidad”, expresó.

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