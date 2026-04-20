FMLN denuncia falta de mantenimiento y abandono en parques y zonas verdes del país

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La falta de mantenimiento y condiciones de abandono en parques y zonas recreativas en el país, se han convertido en una nueva problemática para la población. Para el secretario del FMLN, Manuel Flores, esta situación refleja una vez más el que “somos un país de apariencias” considerando que la realidad que viven las familias salvadoreñas no es la misma que se vende en la publicidad y propaganda que hace el gobierno en turno.

La población viene denunciando la falta de mantenimiento y cuidado en los parques y zonas recreativas del país, poniendo en peligro la vida de quienes hacen uso de esos espacios.

Flores afirmó que se ha vuelto típico que las autoridades actuales “inauguren obras en parques y las abandonen, pues lo que importa es que salga bien en fotos”. La población, dijo el secretario, denuncian deterioro en infraestructuras, suspensión de obras y en algunos casos el abandono total de las zonas recreativas que antes eran visitadas por las familias.

El parque Bicentenario, Infantil, San Luis y Satélite en San Salvador; el parque Colón en Santa Ana, y el parque el Niño en San Miguel, son solo algunos de los espacios que presentan deterioro u abandono por parte de las autoridades.

Solo en San Salvador Centro hay espacios que llevan años cerrados, permaneciendo inutilizables para las familias. Habitantes de diferentes zonas del país denuncian que en los últimos años existen menos espacios de esparcimiento y convivencia sana.

Para el secretario del FMLN, esta problemática debe ser atendida y resuelta lo antes posible, en la medida que contribuye a mejorar la salud física y mental, y contribuye a la convivencia social.

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