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Cesia Rivas acusa al Gobierno de manipular el discurso sobre DDHH

Redacción Nacionales 20 abril, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Cesia Rivas acusa al Gobierno de manipular el discurso sobre DDHH 367 Vistas

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Redacción Nacionales

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La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, cuestionó la reacción del presidente Nayib Bukele frente a la audiencia realizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, donde se expusieron denuncias sobre violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador.

Bukele afirmó que las organizaciones pedían la liberación total de pandilleros, pero los testimonios se centraron en detenciones arbitrarias, muertes en prisión, que según los informes superan las 500.

Rivas en “Encuentro con Julio Villagrán” señaló que el oficialismo “tergiversa y desinforma” para ocultar crímenes de lesa humanidad, torturas y asesinatos en custodia del Estado, tal como lo documenta el Grupo Internacional de Expertos (GIPES).

Además, Rivas advirtió sobre la inseguridad jurídica que mantiene a inocentes encarcelados pese a resoluciones judiciales que ordenan su liberación.

La dirigente de VAMOS subrayó que el miedo a hablar y la censura reflejan un autoritarismo que niega errores y evita enmendarlos, mientras la comunidad internacional y la ciudadanía reconocen las graves violaciones de derechos humanos en el país.

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