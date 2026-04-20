Irán aún no tiene previsto asistir a la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán: portavoz

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TEHERÁN/Tasnim

Irán aún no ha tomado ninguna decisión sobre su participación en una nueva ronda de negociaciones mediadas por Pakistán con Estados Unidos en Islamabad, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, citando las acciones contradictorias de Washington.

En declaraciones a los periodistas durante una rueda de prensa semanal, Esmaeil Baqaei dijo: «Hasta el momento, no hemos tomado ninguna decisión con respecto a la próxima ronda de negociaciones».

Al criticar a Estados Unidos por llevar a cabo acciones que contradicen sus afirmaciones de buscar la vía diplomática, el portavoz dijo que, desde el comienzo del alto el fuego, Irán se había enfrentado a «mala fe y quejas constantes» por parte de Washington.

Según explicó, Estados Unidos afirmó inicialmente que Líbano no formaba parte del alto el fuego, a pesar de la afirmación explícita de Pakistán en sentido contrario.

Baqaei añadió que, incluso después de alcanzarse un acuerdo, Irán se enfrentó a «acciones marítimas en el estrecho de Ormuz», incluido un ataque estadounidense contra un buque mercante iraní la noche del domingo, que describió como una violación del alto el fuego y «un acto de agresión».

Subrayó que el comportamiento de Estados Unidos no se corresponde con su retórica, y afirmó que esta inconsistencia solo profundiza la desconfianza de Irán hacia todo el proceso. «Irán tomará las decisiones necesarias sobre el rumbo futuro, teniendo muy en cuenta sus intereses nacionales», añadió.

En referencia al enfoque de Washington en las negociaciones y la posibilidad de nuevos ataques, el portavoz afirmó que Irán no puede ignorar la «experiencia sumamente costosa» del año pasado. Declaró que Estados Unidos había «traicionado la diplomacia en dos ocasiones» y había perpetrado ataques contra la soberanía y los intereses de Irán.

“Todos los componentes de Irán están vigilando atentamente cualquier proceso”, dijo Baqaei, y agregó que incluso dentro de las vías diplomáticas, el país debe permanecer cauteloso ante las maquinaciones del enemigo.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una campaña militar a gran escala y sin provocación alguna contra Irán tras el asesinato del entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, junto con varios altos mandos militares y civiles el 28 de febrero.

Los ataques han consistido en extensos bombardeos aéreos contra objetivos militares y civiles en todo Irán, causando numerosas bajas y daños generalizados a la infraestructura.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo operaciones de represalia, atacando posiciones estadounidenses e israelíes en los territorios ocupados y en bases regionales con oleadas de misiles y drones.

La guerra se ha suspendido durante dos semanas tras un alto el fuego mediado por Pakistán el 8 de abril.

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