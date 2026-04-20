Cuentas claras

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– Pacifico Chávez

El Banco Mundial (BM) fue creado en 1944 con el objetivo de apoyar la reconstrucción de los países devastados por la guerra, posteriormente se ha dedicado a apoyar en su desarrollo y reducción de la pobreza a países de renta media y pobres, ya en 1949 aparecen los primeros registros de préstamos a El Salvador por parte de este organismo internacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también creado en 1944 ha tenido como objetivo la estabilidad monetaria y la balanza de pagos, en El Salvador ha tenido hitos importantes como fue el proceso de privatizaciones, liberación del mercado, austeridad fiscal, entre otras medidas.

Existen otras organizaciones internacionales o regionales que entre sus objetivos esta apoyar proyectos de desarrollo como son le Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) entre otros, con todas hay préstamos activos.

La información respecto a los préstamos no es del todo clara y completa, al menos la que se logra encontrar con un par de clics navegando, por ejemplo con el BM no aparecen fechas de cierre de 11 préstamos, 9 de los períodos de ARENA y 2 de los períodos del FMLN, el mas antiguo que aparece es del 2001. Los 11 préstamos sin fecha de conclusión suman $564 millones, cuando ARENA terminó su gobierno en el 2008 la deuda externa total era de $9,723 millones en 20 años de gobierno, cuando finalizó el FMLN en el 2018 la deuda llegó a $18,974 millones en 10 años de gobierno.

Con la administración actual de Nuevas Ideas aparecen en el registro $1,860 millones activos con el BM, con el CAF aparecen 10 préstamos activos más, todos adquiridos recientemente en este gobierno, el más antiguo adquirido en el 2022, los 10 préstamos suman más de $1,039 millones, considerando solo éstas dos entidades hay $2,899 millones en deuda vigente, en total según reportes del Banco Central del Reserva la deuda externa al 2025 ya sumaba $27,000 millones, éste aumento se logró en tan solo 7 años de gobierno de Nuevas Ideas, y eso que todavía falta sumar la deuda que se tiene con el fondo de pensiones, pero ese es otro tema que tratar.

La pregunta que surge es ¿Porqué éstos organismos internacionalessiguen prestando a los gobiernos cuando en la mayoría de los casos lo que mas ha faltado y sigue faltando es transparencia?¿Puede decretarse reserva de información en préstamos públicos que todos pagamos?

No hay que perder de vista que toda deuda del gobierno es deuda que todos los ciudadanos pagamos, que la deuda tiene intereses que pagar, solo en el 2025 fueron más de $1,500 millones en gastos financieros.

Con esta realidad no es posible que como ciudadanos todo esto pase ante nuestros ojos sin darle la atención requerida, cada préstamo pasa por la Asamblea Legislativa para evaluar la necesidad del proyecto, sus condiciones y características financieras, además los diputados tienen la obligación de vigilar durante el desarrollo del proyecto su ejecución y que la rendición de cuentas sea clara y en tiempo, claro con 57 diputados del gobierno los préstamos se aprueban sin analizar.

En el 2025 más de 25 préstamos aprobados por el Órgano Legislativo, más de $3,000 millones de deuda adquirida en un año, muchos de esos compromisos a pagarse en 20, 25 años, salvadoreños que aun no han nacido ya tienen deuda que pagar, esta deuda tiene que convertirse en resultados reales y de beneficio para todos si o si.

Las presas hidroeléctricas, carreteras, pasos a desnivel, escuelas, hospitales, así como llevar electricidad, agua potable son esenciales para el desarrollo y buen vivir, si echamos un vistazo podemos ver como desde 1950 a la fecha hay cambios sustanciales y verificables, allí esta la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre, Cerrón Grande, también carreteras como la de Comalapa, el Hospital de la Mujer, el paso a desnivel Hermano Bienvenido a Casa entre otros, muchos de éstos préstamos ya se pagaron o esta por finalizarse el compromiso. ¿Eran necesarias éstas obras?¿Tienen hoy día algún beneficio para la población? Después de un tiempo puede evaluarse y concluir que tan positiva fue la inversión, sin perder de vista el proceso, si fue en tiempo y con cuentas claras.

La deuda como hemos visto sigue creciendo, y en los últimos años con este gobierno aun más, con la experiencia que tenemos como sociedad respecto al uso de los dineros públicos deberíamos ser cada vez mas desconfiados, desconfianza que se debería traducir en exigencias más fuertes para con los gobiernos, cada obra debe estar bien detallada contablemente, con sus documentos de compra y pago de proveedores claros.

El tema de los proveedores no es menor, porque precisamente allí esta un punto clave, porque estos contratos millonarios han servido para enriquecer más a una élite y cuando los proyectos han sido muy oscuros en sus cuentas o bien que el tiempo de ejecución se ha alargado más de lo previsto, la corrupción sale a flote.

El dinero se cuida, más si es el de todos, aún más si es dinero que compromete a hijos y nietos, hagamos valer el dicho “cuentas claras, amistades largas”.

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