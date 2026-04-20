Cátedra de Náhuat celebra con encuentro cultural el Día de la madre tierra en la UTEC

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Por: Iván Escobar

Colaborador

Con un encuentro cultural que incluyó la participación de representantes de pueblos originarios, artesanos, así como la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Tecnológica (UTEC), se celebró la Cátedra Indígena Náhuat, parte de la Dirección de Proyección Social de la Escuela de Idiomas departamento de Castellano, de la Facultad de Ciencias Sociales. El evento se dio en el marco del Día de la madre tierra, que se conmemora cada 22 de abril.

La Dra. Morena Guadalupe Magaña, coordinadora de la Cátedra de Náhuat, destacó la importancia de este tipo de encuentros en el cual se intercambian saberes, se celebra la vida a través de métodos y procesos ancestrales en caminados a preservar tradiciones y conocimientos propios de la cultural salvadoreña, así como la oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan más acerca de la lengua materna, el náhuat y cómo su enseñanza está vinculada con la madre tierra.

“En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, nos reunimos para vivir una jornada que trasciende la conmemoración que se celebra cada 22 de abril y se convierte en experiencia, aprendizaje y compromiso vivo con la gran tunantal: nuestra Madre Tierra” resaltó la Dra. Morena, una de las impulsoras del tema náhuat en este centro de estudios universitarios, y que por ahora, las autoridades y demás sectores califican como la única universidad en la actualidad que promueve la enseñanza de nuestra lengua materna.

La Dra. Morena remarcó que desde la Cátedra Indígena Náhuat “hemos asumido esta fecha bajo el lema “Unidos en valores, firmes en nuestra identidad nacional”, en sintonía con el llamado global “Nuestro Poder, Nuestro Planeta”. Hoy no solo reflexionamos sobre el cuidado del ambiente, sino que reconocemos que cuidar la Tierra es también cuidar nuestra historia, nuestras relaciones, nuestro patrimonio biocultural y nuestras formas ancestrales de comprender la vida”, enfatizó.

La jornada inició con una ceremonia de invocación y bendición de las semillas, realizada por tatas y nanas de pueblos originarios de nuestro territorio, que al sonido del caracol y los agradecimientos a los cuatro elementos (Fuego, Aire, Tierra y Agua), que representan los cuatro rumbos (Oriente, Norte, Poniente y Sur), respectivamente. Los tatas nahuas y lencas que participaron en la jornada agradecieron al Gran Creador y Formador de Vida por un día más y la oportunidad de rendirle tributo a la madre de la creación. Presentes estuvieron los Tatas José Roberto Orellana Chicas, Sebastián Morales, Alex Tepas y la nanzint Xochilt Abigail Castro. La comunidad estudiantil y docente de la UTEC.

Además de la música, historia y memoria, en esta oportunidad se realizó un Tianguis Metzali “una acción concreta de armonía con la naturaleza, promoviendo la seguridad alimentaria, el consumo consciente y el fortalecimiento de la economía familiar mediante productos locales elaborados por artesanos y productores que honran la biodiversidad que la Madre Tierra nos ofrece”, destacó Magaña.

La comunidad educativa de la UTEC tuvo acceso a artesanías, alimentos elaborados a partir de productos naturales, semillas y sus virtudes, propiedades y formas de uso, danza, música, ropa, literatura y más, como parte de encuentro con nuestra identidad cultural.

Los organizadores precisaron que esta es una oportunidad para presentar un espacio lúdico de aprendizaje del idioma náhuat, desarrollado a partir de las experiencias de aprendizaje de los jóvenes estudiantes de la asignatura Expresión Oral y Escrita, “quienes desde diversas disciplinas, han apostado durante este ciclo académico por la revitalización del náhuat y su profunda conexión con la cultura y la Madre Tierra. Este esfuerzo evidencia una forma singular de hacer proyección social, entendida como acción sustantiva articulada científicamente con la investigación y la academia” dijo.

Por su parte, el tata Alex Tepas, representante del proyecto Iniciativa Portadores del Náhuat, resaltó el esfuerzo de la UTEC por preservar el náhuat, y elevarlo a un estudio en el cual los universitarios tengan acceso a su conocimiento y difusión.

El Tata Tepas es un conocedor de la cultura y lengua ancestral, impulsa la transmisión de saberes en ámbitos educativos y comunitarios, participa en espacios formativos sobre identidad indígena, cosmovisión y patrimonio biocultural y contribuyendo a diálogos institucionales desde la perspectiva de los pueblos originarios. “Su trabajo une enseñanza del náhuat, conciencia cultural y respeto por la naturaleza. Su labor preserva la herencia cultural de nuestros ancestros y la madre tierra”, dijo la Dra. Magaña.

La parte artística cultural estuvo a cargo del músico salvadoreño Rod Staccato (Rodrigo Ramírez Baires), con una trayectoria que inició en 2008.

“Tiankis Metzali” oportunidad de intercambio cultural

“Tiankis Metzali” es una jornada cultural desarrollada en la Universidad Tecnológica de El Salvador que integra identidad, memoria ancestral y formación en valores a través de un espacio comunitario inspirado en el tianguis mesoamericano, precisaron los organizadores.

Su nombre, proveniente del náhuat/nahua tiankis (mercado) y metzali (luna) evoca un encuentro simbólico bajo la luna, donde convergen saberes, expresiones artísticas, lengua indígena, artesanías, gastronomía y prácticas culturales que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad nacional.

La actividad convoca a estudiantes, docentes y comunidad universitaria a vivir una experiencia intercultural que trasciende lo expositivo: es un espacio formativo, vivencial y participativo donde la cultura se aprende haciéndola y compartiéndola. A través de muestras artísticas, emprendimientos culturales, palabra en náhuat y diálogo intergeneracional, Tiankis Metzali promueve el respeto a la Madre Tierra, la memoria histórica y los valores comunitarios.

Más que una feria o jornada cultural, es un acto pedagógico y humanista que articula proyección social, educación por competencias e identidad cultural dentro del campus universitario.

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