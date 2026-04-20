Crucero Koningsdam arriba a Acajutla con más de 2,000 turistas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este domingo, el crucero Koningsdam arribó al Puerto de Acajutla, Sonsonate Oeste, procedente de Florida, Estados Unidos. Según se informó fueron más de 2 mil los turistas los que visitarán distintos sitios turísticos de El Salvador.

“Estamos recibiendo más de 2,000 personas, se activa todo el territorio, los turoperadores, los restaurantes, las personas artesanas de los destinos; los gastos que van a dejar estos cruceristas son directamente a esos destinos que son visitados”, explicó la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán.

Según las autoridades, con la llegada de este crucero, El Salvador alcanza 14 embarcaciones recibidas durante la temporada de cruceros 2025-2026, mientras que el Koningsdam se convierte en el buque número 10 que visita el país en lo que va del año.

Los tripulantes del Koningsdam iniciaron su viaje en Florida, Estados Unidos, con escalas en Cartagena, Panamá, puerto Caldera, Costa Rica, y luego de la escala en territorio salvadoreño, seguirá su ruta hacia Puerto Quetzal, Guatemala. Durán enfatizó que el país se consolida como un destino clave en importantes circuitos internacionales de cruceros.

Este crecimiento de visitantes internacionales, según dijo Durán, responde también a la inversión del Gobierno en la mejora de la infraestructura turística, elevando la calidad de los servicios, accesos y experiencias para los visitantes. Estas acciones permiten que los turistas disfruten de una estadía segura, ordenada y memorable, incentivando su retorno al país, enfatizó.

La Secretaria de Prensa de la Presidencia informó que con la llegada de estos cruceros, se dinamiza la actividad portuaria y genera oportunidades para diversos sectores económicos, como el comercio, el transporte, la gastronomía y el turismo, beneficiando directamente a las comunidades locales.

Los pasajeros del Koningsdam fueron recibidos con una muestra de danzas folclóricas. La embarcación tuvo a bordo 2,030 pasajeros y 856 tripulantes, que visitarían distintos destinos turísticos del país, tanto del occidente como de la zona central.

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