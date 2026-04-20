Expo Mango 2026: Ichanmichen celebra la innovación y el turismo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 18 y 19 de abril se desarrolló la Expo Mango 2026 en el Parque Recreativo Ichanmichen, ubicado Zacatecoluca, municipio de La Paz Este. En la actividad, se contó una variedad de emprendimientos relacionados al mango.

En la Expo Mango 2026 participaron emprendedores de la zona que ofrecen una diversidad de productos a base de esa fruta tropical. Además, cultivadores del sector, donde se produce más de medio millón de mangos, según informó la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), Eny Aguiñada,

Según la funcionaria, en la jornada participaron más de 45 emprendedores con productos novedosos como shampoo y prendas de vestir elaboradas o teñidas a base de mango.

Hasta alrededor de las 10:00 de la mañana del domingo, habían ingresado unas 5 mil personas al evento, agregó Aguiñada. En la actividad se contó con la venta de diferentes clases de esta fruta de temporada así como productos elaborados con el mango como materia prima, la exposición incluyó otras actividades recreativas y artísticas para el deleite de los visitantes.

Además, la funcionaria, destacó que el Instituto Salvadoreño de Turismo incluyó al Parque Recreativo Ichanmichen como uno de los destinos turísticos de los Buses Alegres este fin de semana.

Para la tarde de este domingo, 19 de abril de 2026, se tuvo la participación musical de la Orquesta San Vicente e Impacto Latino, para que los asistentes disfrutaran su estadía.

Zacatecoluca es una zona que se caracteriza por ser de las de mayor potencial para el cultivo del mango en todas sus especialidades. Entre los platillos que los turistas pudieron disfrutar estuvieron: ceviche de camarón con mango, empanadas de mango, arroz con mango, riguas con ensalada de mango, sorbete de mango, bebidas de mango, así como los famosos mangos en flor.

Los asistentes también se podían llevar un recuerdo de la jornada, pues se colocaron puestos de artesanías, ropa, jabones y otro elemento hecho a base de mango.

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