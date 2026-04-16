Imagen internacional de El Salvador 2026

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César Ramírez

@caralvasalvador

Si el límite de información en la nación es comprensible por el temor que existe bajo el Régimen de Excepción y cualquier ciudadano puede terminar en prisión, el motivo principal se debe al caudal de abusos en los derechos humanos, el creciente número de inocentes en prisión, las muertes en custodia del Estado, la ausencia del debido proceso, torturas, desaparición forzada, abusos de militares a mujeres etc. éstas informaciones se divulgan en otras naciones sin restricciones, así la opinión pública de otros pueblos conocen del sufrimiento de miles de salvadoreños.

En nuestra realidad social-política destaca la destrucción constitucional de la república, el sistema de justicia, la ausencia de una Asamblea Legislativa representativa (no producto de fraudes electorales) y si preguntan cómo llegamos a esta situación la respuesta es “por un pacto de pandillas” entre gobernantes y terroristas, lo cual cuestiona todo el proceso de gobernabilidad en la nación.

El pacto de pandillas y gobierno es una larga data de eventos que durante años fueron ocultados hábilmente por diversos mecanismos, pero con el transcurso del tiempo se han filtrado documentos que demuestran esa trama delictiva con pruebas documentales; la investigación periodística: El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador de El Faro y FRONTLINE (PBS), ilustra con claridad esta secuela que tiene por objetivo la perpetuación en el poder a cualquier costo, es la codicia la que impera en las estructuras políticas que gobiernan la nación, los funcionarios se aferran a la “obediencia” como en la época nazi y ejecutan muchos actos crueles denunciados por las organizaciones que defienden los derechos humanos.

En ese mismo esquema se ha procedido a la destrucción de la Constitución, el irrespeto es tan grave que no conocemos una edición de la Constitución actual con sus reformas, la reelección presidencial es ilegal en toda la línea histórica constitucional, no son suficientes siete o catorce años, la estrategia es continuar en el poder para impedir la alternancia política, así se promueven elecciones que no tienen credibilidad ni oportunidad de que la oposición llegue a la Asamblea Legislativa o al poder ejecutivo, es una tragedia política para el pueblo salvadoreño.

¿En qué nos afecta?

Existen varios rubros que se extienden desde una situación personal hasta los estratos sociales más vulnerables, algunos: captura de cualquier ciudadano bajo el régimen de excepción, temor a pertenecer a un partido político debido al deterioro de las libertades ciudadanas artículos del 1 al 28 constitucionales, no es casualidad que 43 periodistas se encuentren en el exilio, la persecución a opositores políticos y exfuncionarios, cierre de medios de información y ONG, exfuncionarios en prisión y con destrucción sistemática de su imagen, este conjunto de acciones es la muerte civil, muchos acusados de delitos prefabricado, si acaso se libran de prisión su ejercicio ciudadano democrático esta liquidado.

¿En que afecta en el sector social?

Un ejemplo de esta situación es el caso de la cooperativa COSAVI que denuncian: 11ABR026 “Los problemas empezaron con la intervención política” -Diario Co Latino- afecta a las organizaciones de derechos humanos como CRISTOSAL por la captura de Ruth López; afecta la credibilidad hacia instituciones como la Policía Nacional Civil que convertidos en “jueces de la calle” han capturado a muchos inocentes, a la Fuerza Armada Art. 212 “La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución”… ¿y si no se cumple con la Constitución?; daña a los trabajadores a quienes se ejecutan con despidos masivos, a la comunidad jurídica cuando se destituye el 01 de mayo de 2021 a la Sala Constitucional de la Corte Suprema y Fiscal General de la República; incluso la Iglesia Católica que ha pedido derogar el régimen de excepción CEDES 29MAY025 etc.

Hasta el tema de las deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos tiene un componente local e internacional, el fin del TPS es el tobogán de la administración Trump, si el Régimen de Excepción es un éxito y la seguridad brilla en cada pulgada del territorio donde no existen delincuentes, entonces todos los salvadoreños pueden retornar a su patria, es una probabilidad que implica imagen del Estado ¿cómo actuará la administración Trump el 9 de septiembre 2026? [1] ¿qué hace la actual administración salvadoreña en defensa de los beneficiados por el TPS?

Estas realidades son el pan diario de nuestra actual situación histórica, la destrucción de nuestra carta magna es el detonante principal, impera el hierro de las rejas con régimen de excepción prorrogado más de cuatro años consecutivos. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

El Salvador aprueba prisión perpetua a menores criminales 27MAR026 DW

https://www.dw.com/es/el-salvador-aprueba-prisi%C3%B3n-perpetua-a-menores-criminales/a-76555938

Petro dice que cárceles de El Salvados son “campos de concentración de población civil” 07ABR026 swissinfo.ch

https://www.swissinfo.ch/spa/petro-dice-que-c%C3%A1rceles-de-el-salvador-son-%22campos-de-concentraci%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-civil%22/91215975

Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado 05ABR026 El PAÍS

https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2026-04-06/bukele-del-terror-de-las-pandillas-al-terror-del-estado.html

Asesinatos, tortura y desapariciones: un grupo de expertos acusa al Gobierno de Bukele por crímenes de lesa humanidad ante la ONU 10MAR026 El PAÍS

https://elpais.com/america/2026-03-10/asesinatos-tortura-y-desapariciones-un-grupo-de-expertos-acusa-al-gobierno-de-bukele-por-crimenes-de-lesa-humanidad-ante-la-onu.html

El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador; Miércoles, 8 de abril de 2026

Redacción El Faro y FRONTLINE (PBS)

https://beta.elfaro.net/el-salvador/el-trato-trump-bukele-y-las-pandillas-de-el-salvador

Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes de lesa humanidad en El Salvador 24MAR2026 FIDH

https://www.fidh.org/es/region/americas/el-salvador/juristas-internacionales-presentan-informe-sobre-crimenes-de-lesa

Libertad de expresión 11MAR026

https://articulo19.org/situacion-de-urgencia-para-la-libertad-de-expresion-en-el-salvador/

[1] https://www.diariocolatino.com/tps-salvadoreno-incertidumbre-del-9-de-septiembre-2026/

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