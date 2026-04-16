Irán está listo para el diálogo pero no se rendirá, afirma Pezeshkian

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Ankara/Prensa Latina

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reafirmó la disposición de su país al diálogo, al tiempo que aseguró que cualquier intento de forzar la rendición de Teherán está condenado al fracaso.

En declaraciones divulgadas por la agencia oficial IRNA, el mandatario sostuvo que Irán no busca la guerra ni la inestabilidad, y ha insistido de forma constante en la necesidad de mantener canales de diálogo y cooperación con la comunidad internacional.

Pezeshkian criticó lo que calificó como un “doble rasero” en el sistema internacional y subrayó que cualquier agresión militar contra un país viola principios universalmente reconocidos del derecho internacional.

En ese sentido, consideró ilegal la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, y reiteró que el pueblo iraní no aceptará presiones externas orientadas a imponer condiciones políticas o militares.

“Irán no busca la guerra ni la inestabilidad (…) los intentos de forzar la rendición del país están condenados al fracaso”, afirmó el jefe de Estado.

Las declaraciones se producen tras el reciente fracaso de las negociaciones celebradas en Islamabad entre Irán y Estados Unidos, que concluyeron sin un acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad del estancamiento.

Ambas partes habían anunciado previamente, el pasado 8 de abril, una tregua de dos semanas mediada por Pakistán, como paso inicial hacia conversaciones más amplias para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Según reportes, la guerra ha dejado más de tres mil muertos, incluidos altos dirigentes iraníes y responsables de seguridad, lo que refleja la magnitud de la confrontación y sus consecuencias en la región.

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