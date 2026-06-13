Catar rescata empate agónico ante Suiza 

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Qatar rescató un punto al empatar 1-1 en su estreno mundialista ante Suiza, que dejó escapar la victoria en los minutos finales para firmar el segundo empate del grupo B, tras el resultado entre Canadá y Bosnia.

Suiza se adelantó en el marcador luego del error que cometió Qatar al minuto 13, una acción que condenó al cuadro catarí a la pena máxima. El encargado de definir fue Breel Embolo, quien abrió el marcador para el equipo suizo.

Sin embargo, Qatar no dejó de luchar y al 90’+4, Boualem Khoukhi encontró el empate en el último suspiro del partido para rescatar un valioso punto en el debut mundialista.

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