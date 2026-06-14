A Brasil no le alcanza y empata con Marruecos en su estreno

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

En su esperado regreso, la canarinha no pudo con Marruecos y rescató un punto al empatar 1-1 gracias a Vinicius Jr., en un encuentro que no tuvo un dominador absoluto y que no fue ni para el cuadro africano ni para el combinado sudamericano.

El equipo comandado por el campeón de Europa con el PSG, Achraf Hakimi, dio el primer golpe a los 20 minutos del partido, con una gran definición de Ismael Saibari sobre Alisson Becker.

A los 32′, apareció la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., para rescatar al combinado brasileño, que hasta ese momento no mostraba lucidez, y mandó un derechazo al fondo de la red para igualar el marcador en el debut de la verdeamarela.

El empate se convierte en el primer resultado del grupo C, a la espera de lo que hagan Escocia y Haití en el encuentro de este día.

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