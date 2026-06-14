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Escocia golpea a Haití y toma el control del grupo C

Redacción Nacionales 13 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Escocia golpea a Haití y toma el control del grupo C 231 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Escocia logró la victoria ante Haití y se convierte en líder del grupo C, tras el cierre de la primera jornada, una zona donde también militan Brasil y Marruecos.

El cuadro escocés encontró el grito de gol a los 28′, gracias a John McGinn, quien marcó el primer tanto para el «Tartan Army» en una Copa del Mundo desde 1998, para darle los respectivos tres puntos al equipo dirigido por Steve Clarke.

Escocia finaliza la primera jornada de la fase de grupos como líder, en un grupo donde Marruecos y Brasil no pasaron del empate 1-1 y donde Haití no pudo rescatar unidades a pesar de lo mostrado durante los 90 minutos.

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