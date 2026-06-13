Dr Vega y Nigel lanzan “Sola”, su nueva apuesta dentro del trap boricua

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@DiarioCoLatino

Los artistas Dr Vega y Nigel presentaron su más reciente sencillo titulado “Sola”, una colaboración que busca posicionarse dentro de la escena del trap latino.

El tema destaca por su estilo marcado por ritmos intensos y una producción envolvente, acompañado de letras que reflejan la esencia del género urbano actual. Ambos artistas combinan sus estilos para ofrecer una propuesta dirigida al público de las calles y discotecas.

De acuerdo con los intérpretes, la canción es inspirada en la actualidad musical de Puerto Rico y transmite un mensaje de independencia y seguridad personal. La producción se desarrolló entre Orlando, Florida, y Puerto Rico, bajo el sello Mavin Music, consolidando el crecimiento de Dr Vega dentro del movimiento urbano.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y forma parte de los nuevos lanzamientos que continúan impulsando el trap boricua a nivel internacional. Redes Sociales: Facebook: Doc Vega. Instagram: @docvegamusic. TikTok: @drvega23. YouTube: @DocVega

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