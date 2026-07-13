Entre violines y trombones «Yandel Sinfónico» repasó los éxitos que marcaron su carrera en el reggaeton

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

«Yandel Sinfónico», un espectáculo filarmónico al ritmo de la orquesta española resonó los éxitos del reggaeton antiguo, bajo la voz de Yandel, una de las leyendas del género urbano, quien consagra más de 25 años de carrera musical.

Entre violines y trombones, y a la señal del director de la orquesta, Yandel brilló sobre el escenario cantando acompañado de una mezcla entre el reggaeton y la música clásica.

El cantante puertorriqueño, es hoy en día un referente del género, formó parte del dúo dinámico «Wisin y Yandel». El espectáculo sinfónico fue llenando poco a poco la Plaza de España; tanto el público español como la comunidad latina que radica en Sevilla disfrutaron de un repertorio que los traslado a los inicios del reggaeton.

«Dentro de poco me estarán viendo más de lo que ustedes creen, me gusta su cultura, sus edificios, todo lo que ustedes tienen, yo quiero que todos los hombres de esta noche aprovechen y está próxima canción se la dediquen a su novia, a esposa», expresó el boricua antes de interpretar «Noche de Sexo».

Tras una invitación en 2023, por parte de la orquesta sinfónica de la Universidad Internacional de Florida, hacia el artista para que cantará algunos temas del género, este lo ha convertido en un proyecto musical que le ha dado la oportunidad de realizar una gira internacional, bajo el concepto sinfónico.

«Rakata», «Teléfono», «Ay Mi Dios», «Mayor Que Yo», «Noche de Sexo», «Abusadora», «Nunca Me Olvides», y «Yandel 150», han sido, esos temas representativos que el público ha recordado mientras bailaba mano arriba.

Su llegada al escenario de la Icónica SantaLucía Sevilla Fest, con orquesta en directo le ha válido un récords en ventas agotadas. Tal es el caso de su presentación en el Movistar Arena de Madrid.

El Salvador se prepara para recibir a esta leyenda viviente, el 28 de agosto del año en curso dentro de las instalaciones del Estadio Cuscatlán, San Salvador.

Hace solo unas semanas, presentó su nuevo sencillo, titulado «Scarface». Este es uno de los títulos que le dan el inicio de su próximo álbum, «Infinito».

Además, es un proyecto en el que participará por primera vez con Rimas Entertainment, mientras su gira “Sinfónico” , llegue a otras partes del mundo.

Yandel hizo un breve pausa para expresar «ustedes saben que a mí nunca me gusta llegar solo, les tengo preparada una sorpresa», el público ovacionó sus palabras, y entre la orquesta vio salir a General Gardiel, cantante y compositor del género reggaeton y hermano mayor del cantante, interpretaron «Plakito y La Pared».

«Quiero escuchar un grito que se escuche hasta Puerto Rico, España los amo, cuánto más vinieron a escuchar reggaeton del viejo, manos arriba, latinos arriba arriba», exclamaba, saltando de un lado a otro en el escenario mientras los juegos artificiales iluminaban el escenario de la sexta edición Sevilla Fest.

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