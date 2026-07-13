Movimientos ciudadanos proponen al Dr. Rafael Aguirre como candidato presidencial

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este domingo se hizo oficial la propuesta ciudadana que busca competir en las próximas elecciones de 2027; la ciudadanía organizada ha propuesto al Dr. Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla como candidato presidencial.

En una conferencia de prensa en las instalaciones del Colegio Médico, representantes del Movimiento Poder Ciudadano, el Movimiento Social Popular, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud del pueblo salvadoreña (CONADESA), sindicatos y movimiento de salvadoreños en el exterior, se unieron en un solo bloque para buscar una persona que ha estado de cerca en las demandas que la ciudadanía ha realizado.

Según el vocero de la ciudadanía, en el movimiento social organizado se encuentran trabajadores del sector salud, sindicatos, movimientos indígenas, trabajadores despedidos, ciudadanos estafados, trabajadores del área de educación, asociaciones comunales, campesinos, juventudes, mujeres, microempresarios, colectivos culturales entre otros.

“Los principales ejes fundamentales que nuestro país sufre y demandan atención actualmente son los siguientes: sistema de salud pública, transporte, atención total a los discapacitados, educación, vivienda, pensiones, agricultura y ganadería, medioambiente, economía, respeto a la independencia de poderes, estado de derecho, derecho ciudadano, libertad sindical, desarrollo integral de la juventud, desarrollo integral del deporte”, fueron algunos que enlistaron las organizaciones.

Ante todo, ello, tomaron a bien el llamado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el sentido de ciudadanizar las candidaturas; por lo que anunciaron que su fórmula, conformada por el Dr. Rafael Aguirre (presidente) y al Ing. Efraín Benítez Andrade (vicepresidente) se inscribirán este domingo en la sede del partido. Este último, reside en el extranjero, pero ha participado en iniciativas orientadas al desarrollo social y económico, según dijeron las organizaciones.

El Dr, Aguirre habló con la clase trabajadora y con la prensa para brindar sus expectativas sobre esta propuesta que le hizo la ciudadanía organizada. Rafael Aguirre es doctor del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y ha denunciado las carencias de la institución, así como los múltiples despidos registrados en el sistema de salud. Aguirre, tras ser constante en los medios de comunicación con esas denuncias, fue objetivo de un proceso disciplinario que le costaría su despido.

“Recibo con humildad, gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad la propuesta realizada por los movimientos ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, la clase trabajadora, gremios representados en CONADESA y en el Movimiento Poder Ciudadano, que proponen mi nombre como candidato a la presidencia de la República de El Salvador”, destacó Aguirre en conferencia de prensa.

El profesional de la salud enfatizó que este, “es un llamado de miles de hombres y mujeres que durante años han luchado por un país más justo, más humano y con mayores oportunidades para todos”; a la vez, señaló que, durante años, desde la Secretaría General de SIMETRISSS y posteriormente la coordinación de CONADESA, ha tenido la oportunidad de recorrer comunidades, hospitales y diferentes centros de trabajo y territorios donde se vive la realidad cotidiana de la población.

“He escuchado las preocupaciones de una madre que no tiene para comprar medicina ya que en el centro de salud no había. De quienes hacen largas esperas por citas médicas, de quienes buscan un empleo digno, de quienes anhelan vivir en un país donde la prosperidad alcance a todos. Nuestro país ha logrado importantes avances en distintas áreas, pero también enfrenta grandes desafíos. Persisten problemas, tales como el alto costo de la vida, la generación de empleo, el acceso oportuno a salud, la calidad educativa, fortalecimiento de la producción de sector agropecuario, entre otros”, enlistó el Dr. Aguirre.

A juicio del profesional de la Salud, estas son realidades que “no pueden ignorarse” y que requieren de soluciones serias, responsables y sostenibles. “Por esa razón, si este proyecto continúa avanzando con el respaldo ciudadano, mi compromiso será construir una propuesta nacional basada en la unidad, basada en el diálogo y en la participación de todos los sectores de la sociedad”.

Aguirre destacó que la ciudadanía sueña con “un El Salvador donde ningún joven tenga que abandonar sus sueños e irse de su país por falta de oportunidades; donde la educación sea la principal herramienta de movilidad social, donde la salud sea un derecho garantizado con calidad, humanidad y eficiencia; donde los trabajadores reciban salarios justos y condiciones laborales dignas. Donde el campo vuelva a ser el motor de crecimiento económico y soberanía alimentaria; donde los niños y las niñas, mujeres, adultos mayores y las personas con discapacidad encuentren protección, respeto e inclusión”.

Sobre el tema económico, señala que aspiran a una economía dinámica que apoye a la micro, pequeña y mediana empresa “y no la persiga”; también destacó que se espera se atraiga inversión productiva, genere empleo de calidad y permita que el crecimiento económico beneficie a toda la población “y no solamente a unos pocos”.

“La política debe recuperar su esencia, servir”, sistematizó el Dr. Aguirre, a la vez precisó que “gobernar no significa administrar el poder, significa poner ese poder al servicio de la gente. Significa escuchar antes de decidir, dialogar antes de confrontar y construir antes de dividir”.

Aguirre hizo un llamado a los salvadoreños, independientemente de sus ideas políticas, creencias o condiciones sociales, a que participen en la construcción de un proyecto de nación “que nos permita avanzar unidos” ya que “El Salvador necesita menos confrontación y más soluciones, menos discursos vacíos y más resultados, menos privilegios y más oportunidades”.

“Hoy no quiero hablar de promesas imposibles, vengo a ofrecer mi trabajo, mi compromiso, mi honestidad y dedicación. Vengo a poner mi experiencia profesional, social y humana al servicio de la nación. Vengo a caminar junto a ustedes, al pueblo salvadoreño, para construir un futuro mejor”, concluyó Aguirre.

En caso de prosperar su candidatura, podría competir contra Nayib Bukele. Sobre esto, Aguirre señala que no tiene enemigos, que «el enemigo» no es alguien en específico; sino, la falta de medicamentos e insumos médicos, las injusticias y la falta de personal capacitado y cómo estos han sido despreciados. Reitera su posición de no entrar en confrontación, sino en el diálogo con la ciudadanía.

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