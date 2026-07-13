Padre Amílcar Flores invita a leer las Sagradas Escrituras y a meditarlas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Amílcar Flores presidió la homilía de este domingo en la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador; en su mensaje señaló la importancia de seguir al Señor y de invitar al prójimo a seguir el camino de Dios.

El líder religioso sostuvo que Dios se entristece cuando los hermanos no lo buscan. “Cuando la palabra del Señor Dios que nos habla todos los días a nosotros, no produce el fruto que él espera, ¿qué cree que siente Dios? se entristece cuando el ser humano endurece el corazón a su palabra, cuando el ser humano no quiere cumplir su voluntad, cuando el ser humano no quiere hacer caso a lo que él le dice”, destacó el padre.

Flores enfatizó que Dios siembra la palabra en cada feligrés, así como los padres lo hacen en sus hogares: “usted que es padre y madre de familia es un sembrador también para sus hijos, usted está sembrando la palabra del Señor en el corazón de sus hijos. Se acuerdan en el Bautismo; ahora ustedes son los encargados de que la fe de este niño crezca”

“Papá, mamá y padrinos son los responsables, están sembrando la palabra del Señor en su hogar, ¿o qué hay en su hogar? ¿solo discusiones? ¿solo problemas? ¿o realmente usted saca su Sagrada Escritura y la medita con su familia, con sus hijos”, reflexionó el padre.

Amílcar Flores destacó que de los jefes de hogar dependerá el crecimiento del niño en su vida espiritual. “La cosecha que usted espera, es que sus hijos sean buenos cristianos y honrados ciudadanos, pero es necesario sembrar día con día”,

El padre instó a que no cometan el error de que las Sagradas Escrituras se convierta en un libro más de la biblioteca.

“No se conforme con escuchar la palabra en la TV o en la radio, abra la Sagrada Escritura y medítela; verá cómo esa palabra del Señor le va a ir hablando a su corazón y va a producir el fruto si usted la recibe con alegría”, destacó el líder religioso.

“Si usted recibe esa palabra con alegría, con esperanza en su corazón, realmente te transforma”, concluyó el padre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...