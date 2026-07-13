BRP rechaza apoyar candidaturas y denuncia que elecciones 2027 serán un “fraude”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) anunció que no apoyará las candidaturas que surjan por parte de la ciudadanía o de los partidos políticos, ya que consideran que las próximas elecciones, se desarrollarán en un contexto “de falta de garantías democráticas, concentración del poder y ausencia de condiciones para una competencia electoral equitativa”.

En un comunicado, la organización social consideró que las elecciones de 2027 constituirán “un nuevo fraude del clan familiar gobernante, que controla todas las instituciones del Estado”, en referencia a Nayib Bukele ya que él controla todo el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema y las instituciones del ministerio público.

Además, el Gobierno vía su Asamblea Legislativa modificó la Constitución de la República y las leyes secundarias para permitir la reelección presidencial indefinida; es decir, el actual presidente, puede postularse para un nuevo periodo, las veces que él quiera.

“El proceso electoral, que ya se inició, se da en un contexto de persecución de dirigentes populares, continuidad de un régimen de excepción que elimina garantías constitucionales y acaparamiento de recursos por parte del grupo gobernante, que solo busca legitimarse en el poder”, sistematizó el BRP en su comunicado.

Es de recordar que el régimen de excepción, el brazo armado del Gobierno, lleva ya más de 4 años de haberse implementado, desde marzo de 2022, si bien se han detenido a miles de pandilleros y las colonias altamente peligrosas se han convertidos en zonas tranquilas de la inseguridad, se han detenido a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; además, ha sido la herramienta para intimidad a las voces disidentes.

La organización sindical sostuvo que las encuestas de opinión pública son reiterativas en el rechazo de la mayoría de la población a los partidos políticos, incluyendo Nuevas Ideas; pero sobre todo a los que se consideran de «oposición», los cuales, en conjunto, solo cuentan con la confianza del 3.2% de la población; “atraviesan por crisis orgánicas, de liderazgo y credibilidad”, sostuvo.

De hecho, la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA señala que el 59.7% prefiere a ningún partido político; luego Nuevas Ideas con 34.2%; mientras que ARENA y FMLN con 1.4% y 1.3% respectivamente; VAMOS, PDC, PCN y GANA con: 0.5%, 0.2%, 0.1% y 0.1% en su orden.

El BRP recordó que, de cara a las elecciones de 2024, promovió la conformación de un frente amplio integrado por organizaciones de izquierda y sectores progresistas con el propósito de enfrentar electoralmente al oficialismo. Sin embargo, aseguró que la propuesta fue rechazada por los partidos de oposición y que los resultados de esos comicios terminaron fortaleciendo aún más al partido de gobierno, que obtuvo una amplia mayoría en la Presidencia, la Asamblea Legislativa y las alcaldías.

Mientras tanto, enfatizó el BRP, el sistema de partidos “está en descomposición”, ya que “ellos solo afloran conflictos y manipulaciones internas, mientras la población sufre el deterioro de sus condiciones de vida”, a esto sumado que el Gobierno central con su partido político mantiene el control de las instituciones para garantizar su continuidad en el poder.

“En estas condiciones de control absoluto del proceso electoral por parte del clan gobernante y frente a la ausencia de una alternativa viable que enfrente verdaderamente al régimen, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular no respaldará, ni apoyará candidaturas electorales de ningún partido y seguirá fortaleciéndose y luchando junto al pueblo contra las políticas que le afectan”, sistematizó el Bloque.

Enfatizó que las elecciones de 2027, “solo servirá para afianzar al régimen, el pueblo tiene que redoblar los esfuerzos por fortalecer la organización popular, sobre todo porque la situación económica y social del país se agravará y los peores impactos recaen en los sectores de bajos y medianos ingresos, que son la mayoría”.

El BRP remarcó que el sistema político y económico “está controlado por una minoría opulenta a la que pertenecen la familia gobernante y la oligarquía tradicional, que aumentan sus riquezas a través del comercio importador, las inversiones en construcción y las crecientes ganancias del sistema financiero”.

Ante ese contexto, el BRP puntualizó que las elecciones de 2027 “serán un hecho episódico que no alterará la realidad del poder y lo que vendrá después es un nuevo ajuste presupuestario, es decir, despidos, recortes de subsidios e impuestos a la población”.

Por lo que, como organización sindical hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer las estructuras comunitarias, los movimientos sociales y las formas de organización popular como mecanismo para enfrentar los desafíos políticos y económicos que, según su valoración, enfrentará el país en los próximos años.

Las elecciones del próximo año serán históricas ya que desde 2021, se ha agravado el el Estado de Derecho, la separación de poderes y la institucional democrática, Bukele correrá por tercera ocasión en las elecciones presidencial; algo que la Constitución de la República, antes que fuera modificada por Nuevas Ideas, prohibía.

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