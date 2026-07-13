Mundial histórico: Las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA disputarán las semifinales

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, las semifinales del torneo más prestigioso del fútbol reunirán a las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA: Francia (1), Argentina (2), España (3) e Inglaterra (4).

Este martes 14 de julio arrancarán las semifinales del Mundial con un duelo de alto nivel entre Francia y España, una final anticipada para muchos al enfrentar a dos de las máximas candidatas al título.

El conjunto galo llega respaldado por el poder ofensivo de sus figuras, mientras que ‘La Roja’ ha sustentado su camino en la solidez defensiva a lo largo del torneo.

El miércoles 15 de julio será el turno de Argentina e Inglaterra, una semifinal cargada de historia. La vigente campeona, pese a las dificultades que ha superado en los octavos y cuartos de final, buscará mantenerse en la lucha por el bicampeonato con la leyenda rosarina Lionel Messi como líder. Del otro lado estarán los ‘Three Lions’, que también han sufrido para avanzar, pero que han demostrado el peso de sus figuras, encabezadas por Harry Kane y Jude Bellingham.

Inglaterra y Argentina fueron las últimas selecciones en sellar su boleto a las semifinales y completar la última llave de una de las fases más esperadas y determinantes de la Copa del Mundo.

Argentina elimina a Suiza tras sufrida prórroga

Argentina consiguió una complicada clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar por 3-1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra en la siguiente instancia.

A solo diez minutos de partido, Argentina encontró el 1-0 ante ‘La Nati’ con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

A los 67′, la Albiceleste, con un ritmo más bajo, cedió espacios a los europeos, que encontraron el empate por medio de Dan Ndoye, quien hizo una pared con Ricardo Rodríguez para firmar el 1-1.

El marcador no volvió a moverse durante el tiempo reglamentario y, ya en la prórroga, Julián Álvarez, el atacante del cuadro colchonero, fue el encargado de romper la igualdad con el 2-1 que le devolvió el aliento a la albiceleste.

Suiza complicó a la vigente campeona del mundo hasta el final. Aunque Argentina tuvo ocasiones para sentenciar el encuentro, le faltó profundidad en ataque. Sobre el final, Lautaro Martínez apareció a los 120’+1 para marcar el 3-1, tras aprovechar un balón suelto en el área luego de un disparo de Thiago Almada, y sellar la clasificación.

Inglaterra elimina a Noruega en la prórroga y avanza a semis

Inglaterra se metió a las semifinales del Mundial tras vencer 2-1 a Noruega en el alargue, gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Tras 36 minutos sin romper el 0-0, Noruega fue la primera en golpear. Andreas Schjelderup abrió el marcador con la asistencia del capitán nórdico, Martin Ødegaard, que ponía momentáneamente a su selección en las semifinales.

Sin embargo, a los 45’+2, Bellingham apareció para igualar el marcador 1-1, tras aprovechar una asistencia de Anthony Gordon desde la banda.

El empate no pudo romperse durante el tiempo reglamentario y el partido se fue al alargue. Allí, nuevamente, Bellingham, la estrella del Real Madrid, marcó el 2-1 definitivo al aprovechar un balón que Ørjan Nyland dejó suelto en el área tras un despeje.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...