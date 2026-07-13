Aumentan muertos por sismos en Venezuela a cuatro mil 490

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Caracas/Prensa Latina

Un incremento de 157 fallecidos por los sismos en Venezuela en las últimas horas, evidenció el impacto de esta tragedia humana al sumar un total de cuatro mil 490 muertos, según el último balance oficial del Gobierno.

La cifra demostró también el esfuerzo en las labores de rescate de los cuerpos sin vida bajo los escombros realizadas por los dos mil 422 rescatistas internacionales, junto a los nacionales, que se mantienen en las zonas de desastre, fundamentalmente en el estado de La Guaira, el más devastado.

El reporte oficial, divulgado por el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez, mantuvo en iguales números a los heridos y rescatados ascendentes a 16 mil 740 y seis mil 462, respectivamente.

Conservaron similares guarismos, respecto a la jornada anterior, las personas sin viviendas con 17 mil 907, los edificios afectados con 856 y los edificios colapsados en su totalidad con 190.

La política de atención y prioridad de las autoridades, además de la recuperación de servicios esenciales, recogida de escombros, calculada en cientos de toneladas de concreto y enseres de las personas damnificadas, está concentrada en la atención a familias.

Esto último quedó demostrado con la atención a 120 mil 794 familias, casi 87 mil más que la víspera y la apertura de nuevos campamentos transitorios habilitados, 14 más que en el parte de ayer, para totalizar en 108, donde el Gobierno y sus instituciones brindan atención integral.

El balance de este domingo cifró en 19 mil 583 las personas acogidas en esas instalaciones, de ellas 41 habilitadas en Caracas, 28 en La Guaira, 29 Miranda y 10 en el estado de Aragua, también afectado por el doblete de sismos del 24 de junio de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter.

Según el resumen de la vicepresidencia Social divulgado este domingo sobre la atención a esos espacios provisionales, seis de los campamentos de esa segunda entidad están en proceso de ampliación y hay una capacidad total instalada de 25 mil 87.

En otro orden, los alimentos distribuidos alcanzaron las nueve mil 995 toneladas, 229 más que las de este sábado, mientras los litros de agua superaron ya los 18,5 millones, cifra que va en aumento en la medida que continúan las labores de búsqueda de cuerpos y se reciben más personas en los campamentos.

Muestra también de la solidaridad y desprendimiento de los venezolanos con los damnificados es el continuo incremento de los voluntarios acreditados, los cuales suman hasta la fecha 30 mil 535, 338 más que ayer, y que ya se anunció proseguirán sus labores en las siguientes etapas de la reconstrucción.

En el caso de las réplicas ocurrieron mil 222 desde el 24 de junio a la fecha, según el informe, 20 más que la víspera.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas en su portal web reportó la ocurrencia hasta hoy a las 14:12, hora local, 16 movimientos de ese tipo, con el de mayor magnitud de 3,3 en Boca de Aroa, municipio Silva del Estado Falcón, noroccidente de Venezuela.

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