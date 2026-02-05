TPS salvadoreño: incertidumbre del 9 de septiembre 2026

Compartir

Los inmigrantes se encuentran inmersos en una política de la administración Trump en Estados Unidos, la nacionalidad es similar a otras a quienes se les anuncia el fin del TPS (Estatus de Protección Temporal) en el caso salvadoreño hasta el 9 de septiembre de 2026.

El anuncio del fin de este programa incluye: Haití, Yemen, EL Salvador, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Birmania, Camerún, Nepal y Venezuela.

El beneficio a salvadoreños fue otorgado en Estados Unidos desde el 9 marzo 2001.

Historia TPS

“El Salvador fue el primer país en recibir la designación TPS, por parte de Estados Unidos en 1990. Esta medida se otorgó tras la creación por el Congreso ese mismo año, ofreciendo protección contra la deportación y permisos de trabajo a los salvadoreños debido al conflicto armado interno. La designación inicial 1990 duró dos años, tras el vencimiento de este primer TPS, se ofreció a los salvadoreños una Salida Forzada Diferida (DED) hasta 1995. El TPS fue redesignado en 2001 tras dos terremotos devastadores, beneficiando a una gran población que se ha mantenido en el programa bajo múltiples extensiones. Los beneficiarios originales del TPS a menudo tenían casos de asilo político pendientes antes de abril de 1990”.[1]

234,000 salvadoreños en incertidumbre

Según fuente de prensa la organización Alianza Americas realizó un llamado para reinscribirse al TPS el 21 de febrero de 2025 [2], considerando ese aproximado de beneficiarios, es una población que tiene su fuente principal económica y arraigo en Estados Unidos, cualquier cantidad que sea deportada será un evento que impactará a los más pobres puesto que son asalariados, no poseen medios de producción además probablemente su proyección de ahorros será limitado, a menos que se les permita un “cambio de residencia” con traslado de capitales, libre de impuestos, instalación de familia, proyección para re-instalar su empresa en caso de poseerla; esa es una posibilidad, otra acción sería su defensa en Estados Unidos lo cual implicaría un millonario recurso en lobby a congresistas, una representación oficial o ciudadana, gestión para otorgamiento de nacionalidad estadounidense a salvadoreños afectados etc. pero es muy improbable .

Relación inmigrantes remesas

El número de receptores es aproximadamente 2.2 millones de ciudadanos, en el caso que ese flujo de dinero se estreche, el deterioro de las familias será sensible en el consumo de alimentos, salud, educación, servicios etc. puesto que las cifras de remesas en 2025 indicaron $9,87.9 millones[3].

Si originalmente la migración fue obtener un refugio económico el objetivo se cumplió después de muchos años, pero eso ha generado arraigo cultural, núcleos familiares, educación de avanzada, que en caso de retornar sufrirá un retroceso evidente.

Un millón de deportados en 2026

El caso del TPS se transforma en una amenaza económica para las 12 nacionalidades mencionadas, en conjunto sumarían un millón de repatriados a diversos continentes, en general es un drama social con alcances imprevisibles.

Un notable artículo del tema fue publicado en The Columbus Dispatch, Feb. 2, 2026 “Over 1 millon immigrants with TPS at risk for deportation in 2026” [4]

El caso de los inmigrantes debe ser una demanda social internacional, incluso algunos afectados señalan que en su caso equivale a una pena de muerte, efectivamente es una descripción gráfica para muchos por un retorno no deseado. amazon.com/author/csarcaralv

