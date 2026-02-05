Mala ejecución del Presupuesto Nacional de 2025

Compartir

César Villalona

El Ministerio de Hacienda publicó el informe completo sobre la ejecución del presupuesto de 2025 y hay datos muy reveladores que vale la pena comentar:

1. Del monto aprobado para el Ministerio de Educación solo se ejecutó el 78%. No se invirtieron $368 millones, pese a las enormes carencias del sistema educativo. Hay que recordar que en 2025 se despidió a cientos de docentes y fueron cerradas 72 escuelas, entre otras malas acciones en el sistema educativo.

2. De presupuesto de salud sobraron $107 millones (casi el 10%). Todo el mundo sabe de las carencias que hay en los hospitales, del cierre de unidades de salud, el despido de personal médico, entre otros males. Y a pesar de eso, a las autoridades del Ministerio no les duele que sobren millones de dólares.

3. De los $1,048 millones aprobados al Ministerio de Obras Públicas solo se invirtieron $469 millones (45%). Sobraron $579 millones, que se pudieron utilizar para obras de conservación, reparar calles y caminos en mal estado, eliminar cárcavas, entre muchas otras obras de impacto social y económico.

4. Al Ramo de Vivienda solo le asignaron $11.2 millones, de los cuales $5.7 eran para gastos corrientes, $4.3 millones para inversión en activos fijos y $1.2 millones para otros gastos de capital. A pesar de que el presupuesto es simbólico, pues el déficit de viviendas del país es de 500,000 unidades (según CASALCO), no se ejecutaron $4.2 millones, que es casi todo lo asignado para activos fijos. Supongo que el Ministerio no construyó ni una casa.

5. Al Ministerio de Agricultura le sobraron $25 millones, a pesar de la crisis del agro y de que los alimentos están tan caros que el 32% de la población no come carne de res, el 15% no bebe leche y el 13% no come frijoles, según la última encuesta de la UCA.

6. La institución que sí gastó a sus anchas fue la Presidencia de la República, que inició con un presupuesto de $140 millones y terminó gastando $159 millones. Para propaganda gubernamental hasta sobra el dinero.

7. Para el rubro de activos fijos (obras y construcciones) el Gobierno aprobó $1,398 millones, pero solo invirtió $394 millones. Le sobraron $1,004 millones (72% del presupuesto). ¡Increíble!

8. En el pago de la deuda el Gobierno gastó alrededor de $2,840 millones (30% del Presupuesto Nacional). Ese monto supera todo lo destinado a educación y salud. Y a pesar de ese enorme gasto, la deuda pública aumentó en $1,671 millones y cerró en $33,807 millones, equivalentes al 92% del PIB.

Por hoy está bien, o muy mal. Mañana hablaremos de la recaudación tributaria, que fue otro bache.

