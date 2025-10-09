Presupuesto de Defensa Nacional incrementará $20 millones 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presupuesto de la Defensa Nacional para el 2026 aumentará $20 millones con respecto al presupuesto de 2025. Desde la llegada de Bukele a la Presidencia en 2019 y asumir el cargo de comandante en jefe, este ramo ha tenido un aumento significativo en su presupuesto.

En 2020 le fueron asignados $220.3 millones; en 2021 le fueron asignados $220 millones; En 2022 dicho presupuesto ascendió a $256.6 millones; En 2023, se le asignaron $250.6 millones; en el 2024 le asignaron $261.4 millones; en 2025, tuvo una asignación presupuestaria de $314.3 millones, un incremento de $53 millones.

Para el 2026, según el anteproyecto de presupuesto general de la nación presentado por Hacienda el pasado 30 de septiembre, la Defensa Nacional tendría otro incremento, esta vez de $20 millones. Según consta el presupuesto del Ramo de la Defensa Nacional colgado en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, tendrá un presupuesto de $334,596,852.

Según el desglose, la Dirección y Administración Institucional tendrá $6,588,100; la gestión operativa Institucional $326,008,752 y apoyo a otras entidades $2 millones.

La clasificación será la siguiente: remuneraciones $287,484,452; bienes y servicios, $39,027,191; gastos financieros y otros $2,184,830; impuestos, tasas y derechos, $1,645,012; seguros, comisiones y gastos bancarios $539,818, Gastos de capital, $3,715,379.

Los $20 millones de incremento para Defensa Nacional serían para remuneraciones, pues este mismo rubro en 2025, tenía asignado $267,250,762.

El incremento al ramo militar no es nuevo con Bukele al mando; pues la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) es el brazo armado de Bukele. Ha puesto a militares a realizar labores de seguridad pública bajo el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción han tomado mayor protagonismo con los cercos militares que se han implementado en diferentes colonias y distritos de El Salvador.

Hay reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos donde señalan que elementos militares han cometido abusos bajo el régimen de excepción contra personas que nada tienen que ver con pandillas.

En julio del año 2021, Nayib Bukele anunció el inicio de la Fase IV del Plan Control Territorial, la cual iba a “requerir de 5 años para su implementación” para duplicar la Fuerza Armada. Para ese momento, se contaban con 20 mil efectivos, con esta fase se pretende llegar a 40 mil efectivos, para ello, Bukele le pidió al ministro de la Defensa Nacional, Rene Francis Merino Monroy, que cada 15 semanas graduará a nuevos miembros. Hasta el momento, se desconoce cuántos efectivos militares tiene la institución.

El ministro de la Defensa Nacional explicará su presupuesto el próximo 17 de octubre en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

