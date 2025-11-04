Comisión a favor de asignar $7 millones a Educación

Compartir

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen este lunes para reformar la Ley de Presupuesto 2025 e incorporar $7 millones al Presupuesto del Ministerio de Educación para fortalecer el sistema educativo de las centros públicos.

Los fondos provienen de un contrato de préstamo de $100 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), aprobado por la Asamblea Legislativa en agosto de 2025.

Estos permitirían seguir con la ejecución del “Programa de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador”, que permite fortalecer el sistema educativo nacional y garantiza una enseñanza de calidad, equitativa e inclusiva, pues se optimiza el sistema escolar, según menciona el decreto.

Otro de los objetivos del programa también es incrementar la preparación de los estudiantes “en el área de lectura, escritura, matemáticas y ciencia”, según manifestó la subdirectora general del Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, quien llegó a la instancia legislativa a explicar la iniciativa.

Además, mencionó que se incorporan nuevas tecnologías y la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras que respondan a las necesidades actuales del país y a los desafíos del mundo moderno, como por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial (IA).

La funcionaria también destacó que, además del fortalecimiento de toda la parte de tecnología para el aprendizaje, el MINED “contempla un sistema para la administración financiera y administrativa de los recursos, que le permita identificar necesidades de los centros educativos”. Asimismo, se podrá monitorear el rendimiento académico de los estudiantes, siempre con el uso de la tecnología.

Según lo expuesto por la representante de Hacienda, del préstamo de hasta por $100 millones con la CAF, el MINED incorporaría $7,015,995 a su presupuesto para dos áreas principales del programa: La primera, enfocada en el fortalecimiento educativo y la modernización de la infraestructura, y, la segunda área corresponde a la gestión del proyecto, que contempla la contratación de personal clave para conformar la Unidad Gestora del Proyecto con un monto de $15,000.

De ser aprobado, los estudiantes y docentes del país contarían con más herramientas para reducir la brecha digital.

Este dictamen pasará al pleno legislativo este miércoles 5 de noviembre.

