Bukele prometió mil escuelas por año y entrega 70 en 7 años

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República Nayib Bukele prometió la construcción de mil escuelas por año, sin embargo, en siete años de su gestión solo ha construido 70 centros educativos, y sin rendir cuentas sobre cómo se gastó el dinero, empresas contratadas, carpetas técnicas, utilización de reos en fase de confianza, entre otros aspectos.

En septiembre de 2022 Bukele prometió construir tres escuelas diarias, es decir, 1095 en un año, desde esa fecha han transcurrido más de 1000 días, por lo cual, el país tendría 3,453 centros educativos nuevos o rehabilitados, pero apenas van 70, ni el 3% de lo prometido.

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) señaló que Bukele tanto crítico la gestión de los gobiernos anteriores, tendría que haber hecho el cuádruple de escuelas construidas, para demostrar que es mejor a los de antes, sin embargo, desde 2014 a 2019 en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén las escuelas reparadas y rehabilitadas fueron 1,879 con una inversión de $83,171,481.53.

Desde la entrada de Nayib Bukele al gobierno se han tenido retrocesos graves en el área educativa y recortes en el presupuesto de Educación, a principios de este año el FMS denunció el cierre de escuelas, de 5,150 centros escolares, 72 de ellos en el mes de febrero fueron cerrados, específicamente en los lugares más pobres del país, cantones y caseríos recónditos de la zona rural.

El FMS indicó que la política de las autoridades de Educación, es poner como excusas a las comunidades, que el cierre de las escuelas se debe a la baja matrícula de estudiantes y remodelación de las infraestructuras.

Durante la inauguración de las 70 escuelas el pasado 2 de noviembre, Bukele reiteró que ningún gobierno anterior construyó 70 escuelas y, ahora, en un solo día, de forma simultánea, fueron entregadas dicha cantidad, que forman parte del programa Dos Escuelas por Día.

“Inauguramos 70 escuelas, con inversión de $61 millones, se benefician 11,000 estudiantes en Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel, mientras entregamos 70 escuelas, están en construcción 254 escuelas más. Las 70 escuelas que estamos entregando, más las 254 que están en construcción, hacen un total de 324 escuelas, al día de hoy”, dijo el mandatario en cadena de radio y televisión.

