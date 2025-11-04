Diputados de Nuevas Ideas gastaron $51 mil en viajes en  2025

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una actualización del Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa reveló que tres diputados de Nuevas Ideas realizaron cinco viajes en los primeros seis meses del año. A estos viajes también asistieron empleados legislativos que en su totalidad gastaron más de $50 mil.

Cada tres meses, la Asamblea Legislativa actualiza la información sobre los viajes de los funcionarios; sin embargo, hasta inicios de este mes, la Oficina de Información Pública del Legislativo no había compartido información relacionada, fue hasta hace dos semanas que la institución publicó la información de los viajes del primer trimestre (enero, febrero y marzo) y hasta hace una semana, sobre el segundo trimestre (abril, mayo y junio). Sin embargo, los datos del primer trimestre ya fueron bajados del portal.

De enero a junio de este año, los legisladores realizaron al menos 5 viajes. Tres de estos fueron realizados por el presidente de ese Órgano, Ernesto Castro, dos por Suecy Callejas (vicepresidenta) y uno por Ana Figueroa.

Sobre los tres viajes realizados por Castro, dos de ellos fueron pagados, en su totalidad por el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), desarrollados en San Pedro Sula (Honduras) del 20 al 21 de febrero.

Los empleados que acompañaron a Castro sí viajaron con fondos legislativos. Los cuatro empleados gastaron $7,327.

Respecto a la segunda reunión de FOPREL que se realizó en Seúl, Corea del Sur, del 7 al 14 de abril; Castro también fue financiado por el organismo; sin embargo, la diputada Ana Figueroa que viajó junto a Castro gastó $10,880.25; desglosados así: $3,400 en viáticos (Acuerdo No. 1670 de Junta Directiva de 2010 vigente a la fecha) $1,700 en gastos de viaje, $5,724 en el pasaje y $56.25 en terminales. El acompañamiento de los empleados legislativos costó $14,087.

El tercer viaje de Castro fue a Washington, Estados Unidos, del 5 al 9 de mayo para el evento “Central American Parlamentarians in Washington D.C”. Este viaje sí fue costeado por fondos legislativos, haciendo un total para el legislador de $5,546 y $4,785 para dos empleados que lo acompañaron.

Los viajes de Suecy Callejas fueron a Panamá, del 28 al 31 de enero, y a Uruguay del 26 al 30 de mayo, para asistir a un “Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe” y para la “21ª Asamblea plenaria de ParlAméricas”, respectivamente. En los dos viajes, los vuelos fueron cubiertos por los organizadores; en viáticos, gastos de viaje y terminales, Callejas gastó $4,828. Para el segundo viaje, Callejas se hizo acompañar de un empleado y gastó $4,058.25.

El total de los montos erogados tanto de diputados como de empleados es de $51,514. También, se ha conocido en redes sociales que la diputada Alexia Rivas y Edgardo Mulato viajaron en agosto de este año a Australia sin conocerse los motivos; en una fotografía que circuló en redes sociales estaba con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa.

Hasta el momento se desconocen las razones de ese viaje; solamente, Alexia Rivas compartió un documento donde señaló que la Cámara de Comercio de El Salvador – Australia, la habría invitado a un evento, supuestamente, con los gastos pagados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...