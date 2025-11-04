Presupuesto de Agricultura tendrá un aumento de $72.8 millones 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, explicó que el MAG ha solicitado un presupuesto de $164,954,101, un aumento de $72.8 millones respecto a los $92,142,842 requeridos para el ejercicio fiscal 2022.

El funcionario aseguró que los recursos adicionales permitirán “consolidar” lo que se ha alcanzado en los últimos años, ampliar los programas de apoyo a los productores y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

La distribución de los fondos será así: $9.9 millones se destinarán para la dirección y administración institucional, $10.6 millones para la economía agropecuaria, $4.6 millones a sanidad vegetal y $799,045 al ordenamiento forestal, manejo de cuencas y riego, áreas claves para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

También se contempla una inversión de $590,240 para el desarrollo de la pesca y la acuicultura, además de $71.2 millones para el apoyo a instituciones adscritas al ministerio.

El proyecto de presupuesto incluye $755,000 para desarrollo rural y $13 millones para el desarrollo ganadero, rubro en el que se contempla el funcionamiento del hospital veterinario Chivo Pet.

Otros $10 millones se utilizarán para ejecutar el programa de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros, con el objetivo de apoyar la producción sostenible de café y $52.9 millones para la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento, entidad encargada de coordinar los esfuerzos de comercialización y abastecimiento de productos agrícolas a nivel nacional.

El viceministro de Agricultura sostuvo que, con el programa de aumento a la producción, El Salvador ha reducido los costos para los agricultores y mantener estables los precios de los alimentos. Según Domínguez, actualmente, más de 2,400 manzanas de hortalizas se cultivan en 120 zonas productivas, para mejorar la oferta nacional y reducir los precios al consumidor.

El viceministro también resaltó el impacto de la Central de Abasto y los 61 agromercados en todo el país, proyectos que para él han cambiado la forma en que se comercializan los productos agrícolas.

El funcionario sostuvo más del 70% de los productos que se comercializan en estos establecimientos son de manos salvadoreñas.

De acuerdo con datos del MAG, estos espacios han generado más de 3,600 empleos directos e indirectos y se han registrado 19.5 millones de visitas durante el año. A pesar de hablar sobre los agromercados, el funcionario no brindó cifras sobre el funcionamiento financiero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...