Asamblea aprueba presupuesto 2026 por $10,555.6 millones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales para el Ejercicio Fiscal 2026, así como el Proyecto de Ley de Salarios. El presupuesto será de $10,555.6. Un aumento de $892.6 millones respecto al de 2025.

Se supone, que el presupuesto del Estado “será balanceado y sin financiamiento adicional”. Además, con “cero dólares de brecha presupuestaria”. Esto con el fin de respaldar pilares estratégicos del Gobierno: educación, salud, seguridad pública y defensa, y primera infancia.

Según el oficialismo, estos fondos provendrán de ingresos propios, como recaudación de impuestos y de préstamos no reembolsables, para dar cobertura a todas las obligaciones de deuda interna y externa correspondiente al año entrante.

Los Ingresos Tributarios del Proyecto de Presupuesto 2026 se estiman en $8,289,331,501. De acuerdo con su estructura, la mayor parte de los ingresos tributarios proviene del IVA, el Impuesto Sobre la Renta y los aranceles que en conjunto representan el 96% del total y constituyen la base principal de la recaudación.

En el proyecto aprobado, se informa que la inversión pública del Proyecto de Presupuesto 2026 asciende a $2,261.0 millones.

El presupuesto del ramo de Salud será de $1,325,025,360, equivalente al 12.6% del presupuesto total 2026. En este presupuesto, se aseguran recursos para el programa Creciendo Saludable Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, así como para el mejoramiento de la Red Nacional de Hospitales y Unidades de Salud a escala nacional. Asimismo, contempla la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas para la red hospitalaria por $262.5 millones.

En el ramo de Educación, el presupuesto asciende a $1,641,150,290, equivalente al 15.5% del presupuesto total 2026. En dicho presupuesto, se aseguran recursos para programas y proyectos relacionados con la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, así como para el Programa «Mi Nueva Escuela» y para el Programa de Reducción de la Brecha Digital en Centros Escolares.

Para el ramo de Seguridad y Defensa, los presupuestos en conjunto serían de $1,037,182,377. Con dichos presupuestos, se mantiene “la consolidación” del Plan Control Territorial, con ello, se garantiza la dotación de uniformes, equipamiento y flota vehicular, así como el mejoramiento de infraestructura policial, y la modernización de tecnologías de la información con Inteligencia Artificial para mejorar el análisis, prevención e investigación de delitos.

El proyecto de presupuesto 2026, según se leyó en el dictamen, se aseguran recursos el Sistema de Telemedicina en El Salvador con una $86,899,315, con el propósito de “fortalecer la eficiencia del Sistema de Salud Pública y ampliar la cobertura de atención, mediante soluciones tecnológicas y capacitación especializada del recurso humano; a cargo del Hospital Nacional El Salvador”.

También, se asignan recursos para la ejecución del Programa de Apoyo a la Recuperación y Expansión del Sector Turismo en El Salvador, por $19.4 millones, iniciativa integral para fortalecer “la competitividad turística” del país mediante el aumento del gasto por visitante, la generación de empleo, la reducción de brechas de género en el sector y el impulso a la inversión privada; a cargo del Ramo de Turismo.

En cuanto a la estrategia de abastecimiento y seguridad alimentaria mediante la ejecución y operación de Agromercados, Centrales de Abasto y mercados estratégicos, se le asignan $52,915,000, “como un mecanismo sostenible para apoyar el acceso a los productos de la canasta básica y aliviar el gasto de los hogares salvadoreños”.

En cuanto a la inversión en infraestructura vial: se asignan $110,190,290 para continuar la construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera Los Chorros. Para el ByPass Apopa, $74,124,195. Para la Ampliación de Carretera del Litoral, desde playa El Obispo hasta playa El Zonte, sobre vía turística Surf City, se asignan $40 millones. Para el Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a nivel nacional, $64,922,207; a cargo de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Así quedaron distribuidos los fondos:

La Presidencia de la República tendrá un presupuesto de $190,263,258. Ramo de Hacienda tendrá $120,795,871. Ramo de Relaciones Exteriores, $50,492,968. Ramo de la Defensa Nacional, $334,596,852. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, $280,913,509. Ramo de Seguridad Pública y Justicia, $702,585,525. Ramo de Educación, $1,641,150,290. Ramo de Salud, $1,325,025,360. Ramo de Trabajo y Previsión Social, $14,970,280. Ramo de Cultura, $30,865,217. Ministerio de Vivienda, $13,600,661.

Al Ramo de Agricultura y Ganadería se le asignan $164,954,10. Ramo de Desarrollo Local, $39,072,543. Ramo de Obras Públicas y Transporte se le asignan $934,806,478. Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, $16,039,197. Ramo de Turismo, $58,092,517. Fiscalía General de la República, $91,664,660. Procuraduría General de la República, $35,035,969, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, $8,838,756. Corte de Cuentas de la República, $55,820,585. Tribunal Supremo Electoral, $12,397,72. Tribunal de Servicio Civil, $1,378,140. Tribunal de Ética Gubernamental, $2,403,234. Instituto de Acceso a la Información Pública, $1,902,399.

El presupuesto aprobado no incluye los montos que serían modificados provenientes del recorte presupuestario al Órgano Judicial, ya que, es de recordar que, en esta semana, la Asamblea aprobó y ratificó una reforma constitucional para eliminar la obligatoriedad del 6% de los ingresos del Estado para el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.

La asignación total de recursos para el Órgano Judicial sería de $369,244,035, la diferencia, dijo Hacienda por $164,210,965 deberá redistribuirse para incrementar las asignaciones previstas en el Ramo de Educación por $40 millones; Salud por $20 millones; Agricultura y Ganadería por $23,363,750. Ramo de Obras Públicas y de Transporte por $50 millones; y Ramo de Hacienda por $30,847,215.

