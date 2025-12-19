Presupuesto del Legislativo será de $46.9 millones, pero no se hizo público

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor, el Presupuesto y Ley de Salarios de la Asamblea Legislativa de 2026. El monto del legislativo para el próximo año será de $46,996,257, igual al del año 2025, pero los montos exactos no han sido públicos.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que el órgano operará con un presupuesto de $46,996,257, una diferencia de $7,142,803 con respecto al monto asignado en 2024 y una reducción “histórica” de $11,303,743 comparado con el presupuesto aprobado en 2020.

Según dijo Castro, el próximo presupuesto se centrará en asignaciones “estrictamente esenciales” para garantizar la operatividad para la elaboración, análisis y aprobación de leyes.

Castro destacó que recibieron la Asamblea Legislativa con un presupuesto de $58.3 millones; pero luego se logró “reajustar” y se bajó a $46.9 millones. En ese sentido, informó que pasaron de $55.3 millones a $36.7 millones destinados para el pago de salarios de diputados y empleados legislativos.

El funcionario sostuvo que se recortaron más de mil plazas “fantasmas” en el recinto legislativo. “Existían solamente en nombre y en la planilla, les sacaban el cheque y ellos solamente venían a recoger el cheque, ese trance también se acabó”, comentó.

En el presupuesto también se destinan recursos para 350 Becas denominadas “Dagoberto Gutiérrez”. En 2025, se destinaron $1.58 millones al programa. El presidente Castro informó que la cifra de $8 mil de presupuesto por diputado, se mantendrá igual.

El decreto de presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobado este jueves fue publicado por la Asamblea, pero no detalló montos ni rubros. Castro informó que en los presupuestos del legislativo serían idénticos que el aprobado en 2025. El presupuesto sería incorporado al presupuesto general del Estado 2026.

