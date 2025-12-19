Tras reforma constitucional, la CSJ tiene un recorte presupuestario de $164 millones para 2026

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego que los legisladores oficialistas aprobaron y ratificaron en el mismo día una reforma constitucional para eliminar la asignación del 6% de los ingresos del Estado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para su presupuesto, Hacienda presentó una propuesta para reducirle a la CSJ $164 millones, y para reorientarlos a otras instituciones del Gobierno Central.

Es de recordar que, en la plenaria de esta semana, el Legislativo aprobó y ratificó dos reformas a la Constitución de la República; la primera de ellas al inciso primero del artículo 208 para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a 6 años. La segunda reforma a la Carta Magna fue para modificar el artículo 172, para eliminar la disposición que establece otorgar no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado a la Corte Suprema de Justicia.

Este miércoles, un día después de las reformas constitucionales, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea una iniciativa para recortar en $164 millones el presupuesto que estaba previsto para el Órgano Judicial, el cual era por $533,455,000; los cuales serían distribuidos así: Dirección y Administración Institucional, $106,587,060; Asuntos Jurídicos, $44,236,880; Administración de Justicia $280,065,105; infraestructura física $69,505,845 y para el Instituto de Medicina Legal $33,060,110.

La iniciativa presentada por Hacienda fue enviada a la Comisión de Hacienda, no se explica en qué rubros se les recortarían. El área con más recursos destinados era la administración de justicia, un proceso clave para los detenidos, sobre todo en el régimen de excepción y especialmente para aquellos que nada tienen que ver con pandillas.

Hacienda solicitó el recorte en el presupuesto del Órgano Judicial, amparándose en la reforma constitucional aprobada el martes y publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre (el mismo miércoles); sin embargo, la reforma aún no está vigente, ya que deben transcurrir ocho días tras su publicación en el Diario Oficial.

Además, la Asamblea Legislativa no puede realizar ajustes en el presupuesto del Órgano Judicial sin consultarle a la CSJ, ya que así lo establece el artículo 182 numeral 13 de la Constitución de la República (Vigente), el cual dice: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la administración de justicia y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia”.

La mañana de este jueves, la prensa nacional cuestionó al diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara sobre si se iba a citar a representantes del Judicial, pero descartó invitar a la Corte Suprema de Justicia para discutir el recorte que Hacienda pidió en su presupuesto para 2026. «Ayer se vio el presupuesto», aseguró el legislador, evadiendo a la prensa.

El mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, evadió responder por qué no se citó a la Corte Suprema de Justicia para discutir el recorte en su presupuesto pedido por Hacienda.

El Ministerio de Hacienda reasigna $164,210,965 a otras instituciones públicas. De acuerdo a las necesidades reales y planes operativos, de esos fondos al área de Educación se le otorgará $40 millones; al ramo de Salud, $20 millones; a Agricultura y Ganadería, $23,363,750; a Obras Públicas y Transporte, $50 millones; y al ramo de Hacienda, $30,847,215.

Según lo expuesto, esta redistribución de fondos no afecta el monto del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026.

