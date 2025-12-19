Vendedores informales denuncian desalojo frente al Hospital San Rafael

Compartir

Un grupo de vendedores informales que durante años se habían ubicado frente al Hospital San Rafael, fueron desalojados este jueves desde tempranas horas, por el personal de la Alcaldía de Santa Tecla.

Los vendedores denunciaron la acción y señalaron que la municipalidad les notificó que debían retirarse del lugar, en un plazo de 15 días, bajo el argumento de que se trata de propiedad privada.

Con estas acciones los vendedores aseguran que se pone en riesgo el sustento diario de sus familias. Además, denuncian la falta de alternativas viables para reubicarse.

Lo más grave de esto es que las acciones se realicen en temporada navideña, dejando por lo menos 20 puestos de venta informal en el limbo.

A eso de las 11 de la mañana ya se habían desmontado láminas e infraestructura de unos seis locales.

Los empleados de la comuna colocaron los escombros en camiones municipales. Uno de los trabajadores de la Alcaldía confirmó que la orden que tienen es quitar los puestos ubicados en la calle frente al centro de salud.

Una de las afectadas dijo que no están pidiendo ayudas económicas, sino que les permitan trabajar.

Esta mujer, quien prefirió el anonimato, dijo que es madre de 4 niños y vendía diferentes productos en esa zona, señaló que en esta época esperaba mejorar sus ventas.

La decisión del desalojo podría tener intereses privados como la construcción de un parqueo en conjunto con la municipalidad.

