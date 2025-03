FMLN critica los desalojos de vendedores en el Centro Histórico

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se pronunció este lunes sobre temas de coyuntura nacional, como los desalojos en el Centro Histórico de San Salvador la utilización de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) en San Salvador Este.

Manuel Flores, secretario general del FMLN, y Cayetano Cruz, concejal de la alcaldía de San Salvador Este, brindaron la conferencia de este lunes para pronunciarse sobre temas de coyuntura.

Cayetano Cruz habló sobre la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, mejor conocida como ANDRES, que opera en el municipio de San Salvador Este, conformado por Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. Este, según comentó Cruz, tiene como base, la recolección de los desechos sólidos en los cuatro distritos, “pero no ha ocurrido nada bueno”, ya que se han registrado despidos masivos de trabajadores de aseo de cada distrito. Es de recordar que ANDRES, es administrado por el Estado y no por la alcaldía.

“Lo que dislumbra son despidos masivos a los trabajadores de aseo, más impuestos, más tasas municipales y una recolección mediocre, mediocre hasta el momento, porque todos, no me dejarán mentir, los que vivimos en este municipio, la recolección no ha sido lo mejor, mala coordinación en rutas, mala coordinación en el retiro de los desechos, mala coordinación en los horarios, provocando aún más tráfico del que ya tienen las ciudades”, comentó Cruz en la conferencia de prensa con el secretario general del FMLN.

Mientras que Manuel Flores dijo que se le está quitando la autonomía de los municipios. “Esta creación que se llama Andrés es inconstitucional, no se le consultó a los municipios, y los municipios son autónomos, todavía no han reformado la Constitución en ese artículo, lo más seguro es que lo hagan”.

Cayetano Cruz informó que también se busca consolidar “la alianza capitalista-económica”, ya que, por ejemplo, en lugares como “Tonacatepeque”, que no pagaba sus tasas e impuestos a nivel de recibo, “hoy las van a tener que pagar”. “Y lo que viene es precisamente que ya no va a haber aquella opción que, si está apretado el ciudadano, porque no tiene empleo, porque no pudo vender sus cositas, ya no hay aquella opción que diga -no, ya no voy a pagar, solo voy a pagar la energía, voy a pagar solo la alcaldía-. Lo que viene es esa reforma a donde ya no le van a dar esa opción, sino que va a tener que pagar completamente lo que dice el recibo. Y no creamos que se van a mantener las tasas al precio que han estado en este momento, muy seguramente va a venir aumento”.

El concejal sostuvo que el tema de la privatización también está presente, “muy probablemente dentro de los proyectos que se están visualizando son también la privatización del alumbrado público. Hoy por hoy lo cobran las alcaldías, pero esto va a dejar de cobrarlos también la alcaldía en un futuro y pasará a manos privadas, así como también el próximo proyecto que ve sería la reparación de calles que le competen a la alcaldía”, alertó Cayetano Cruz.

En otro tema, Manuel Flores sostuvo que el reordenamiento en el Centro Histórico de San Salvador debe ir acompañado de alternativas para los cientos de vendedores por cuenta propia, ya que son los principales afectados por el desalojo. Esto tomando en cuenta que este fin de semana fueron desalojados los vendedores del centro de San Salvador ubicados por la Iglesia El Calvario.

“Alternativas para las vendedoras, vendedores que han adquirido créditos y que deben de pagar algunos día a día y otros mes a mes. No puede ser que el que siempre sufre las consecuencias es la gente más pobre, la gente que está batallando por llevar el sustento a su casa”, concluyó Flores en la conferencia de prensa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...