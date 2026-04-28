Marleni Funes enfatiza que la marcha no tiene dueño y puede participar “al que le plazca”

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Marleni Funes, secretaria nacional adjunta del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que la petición por parte de un colectivo para que políticos no participen en la marcha del primero de mayo, podría ser incluso violatoria a los derechos y leyes.

Luego que Bases Magisteriales instara a los partidos políticos a no participar en las marchas para no politizar la actividad; la secretaria nacional adjunta del FMLN, Marleni Funes señaló que marchar es un derecho a expresarse libremente y nadie puede coartar dicho derecho.

“Yo no sabía que la marcha del primero de mayo tenía dueño o que tenía patente, yo no sabía que había un capataz, que podía decidir quién va y quién no va a la marcha”, comentó Funes.

La dirigente política señaló que a la marcha puede ir “al que le plazca y al que desee ir”, “no hay ninguna persona autorizada a decir a -éste lo quiero-, -a este no-, -a éste lo voy a sacar-; es más, eso es hasta violatorio a las leyes, estar pidiendo -no vayas- o -quédate- porque hasta hoy somos libres de podernos expresar”, agregó Funes.

La mañana de este martes, el secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, insistió en que no permitirán a políticos en la marcha de los trabajadores el uno de mayo. El dirigente magisterial dijo, en Encuentro con Julio Villagrán, que tienen una comisión de logística con el fin de detectar a los políticos para sacarlos, sin recurrir a la violencia.

“Ningún sindicalista, ninguna persona a nombre de un sindicato, puede coartar el derecho que tenemos de marchar como lo hemos hecho siempre, insisto él no es el dueño y si no es dueño no puede decidir quién va y quién no va”, enfatizó Funes en declaraciones a la prensa.

Ante las críticas de que un partido político participe en la marcha; el FMLN aclaró que no será la primera vez que participará en la actividad que se realiza año con año; pues enfatizaron que siempre han participado de estas expresiones ya que es en conmemoración de una gesta heroica.

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