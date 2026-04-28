FMLN denuncia retrocesos en derechos laborales y llama a movilización el 1 de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Previo al Día Internacional de la Clase Trabajadora, el FMLN denunció que en El Salvador se vive una crisis laboral marcada por más de 47 mil despidos en el sector público, que ha afectado principalmente a las áreas clave como salud y educación. La secretaria nacional adjunta, Marleni Funes, advirtió que la falta de indemnizaciones, el deterioro del sistema de salud y el alto costo de la vida son banderas de lucha por cuales se debe marchar este primero de mayo,

Marleni Funes señaló que en El Salvador se puede decir “con categoría” que “no existen los derechos laborales de la clase trabajadora”, ya que, desde la entrada del actual Gobierno, se han despedidos a más de 47 mil personas que laboraban en el sector público.

Estos despidos en el sector público “genera malestar” en la ciudadanía, ya que se ha conocido que los despidos han sido en áreas claves como salud y educación; “es allí donde más se está dando este tipo de acciones arbitrarias, ilegales e inhumanas”, comentó Funes. La secretaría nacional adjunta señaló que la clase trabajadora está sujeta a amenazas y acosos.

“A este día, a muchos de los maestros que fueron despedidos en 2025 aún no reciben su indemnización, violentándoles aún más sus derechos laborales. Muchos docentes que decidieron retirarse en diciembre hasta este día tampoco han recibido su indemnización que les corresponde por ley”, comentó Funes.

“El eslogan de campaña fue que el dinero alcanza cuando nadie roba, pero hoy no les alcanza ni para pagar salarios, ni mucho menos para pagar indemnizaciones y se están haciendo recortes masivos a áreas tan importantes como salud y educación”, agregó Funes.

La secretaria adjunta destacó que los despidos del personal de salud, tanto administrativos como técnicos y médicos, se traducen en un mayor deterioro del sistema de salud, “menos salud para los salvadoreños y a esto, se le suma las denuncias sobre que no hay medicamentos en los hospitales”.

Funes destacó que a estos más de 47 mil despidos que han denunciado las organizaciones sociales, se suma la grave crisis en los hogares salvadoreños por el alto costo de la vida y de la canasta básica. “Esa es una realidad, los salvadoreños hemos aprendido a sobrevivir con lo poco que se consigue, con un salario que no es acorde a los precios actuales de la canasta básica”.

“Muchas familias salvadoreñas si almuerzan no cenan y si desayunan no almuerzan, o se ha vuelto típico que nuestro desayuno sea un café y una salporita o una hojita de pan. Esa es la realidad que tenemos en un país que aparentemente tendrá un crecimiento económico bastante bueno, pero ese crecimiento económico no se palpa en el día a día de los que vivimos en El Salvador”, señaló Funes.

De hecho, datos del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, señalan que, en 2025, la economía es el principal problema que enfrenta en El Salvador. Los problemas de economía, el alto costo de la vida/alimentos y el desempleo, suman 44.9% de la población. En 2025, 9 de cada 10 personas perciben un estancamiento o un deterioro económico.

Para completar los gastos mensuales, los salvadoreños tienen que recibir ayuda de familiares, amigos o vecinos, piden prestado, hacen ventas, trabajan horas extras, dejan de comprar alimentos / medicinas o dejan de hacer algún tiempo de comida, según los datos del IUDOP.

“Es paradójica la realidad de nuestro país. Por un lado, te dicen que tenemos un sistema de salud y Educación que funciona, pero lo que tenemos son despidos masivos en áreas prioritarias del Estado (…) Hoy, como salvadoreño, no me van a dejar mentir, estamos pidiéndole a Dios que no se nos vaya a enfermar un familiar porque tenemos cabalito (sic) el presupuesto ajustadito (sic) para llegar a fin de mes y eso es parte también de la incapacidad por la poca implementación de políticas públicas que ayuden a paliar la situación que vive nuestra gente”, sintetizó Funes.

Por ello, el FMLN, acompañará a los movimientos sociales que marcharán este primero de mayo, para exigir el respeto de la clase trabajadora.

“Es una marcha donde la clase trabajadora pide reivindicación de sus derechos conquistados que hoy lamentablemente han retrocedido de gran manera (…) Razones para marchar hay muchas: despidos, alto costo de la vida, persecución a los vendedores ambulantes, falta de oportunidades y entre otras situaciones que debemos de tener claridad que hay que exigirlas independientemente de quién gobierne, son exigencias que se deben de hacer y que se deben de cumplir por parte de los gobernantes”, concluyó Funes.

Carolina Rivas, secretaría de Movimiento Social, enfatizó que “no es una marcha por tradición, sino que es una marcha que nos llama por la necesidad de exigir nuestro derecho como pueblo. Hoy el dinero ya no alcanza, prácticamente se vive el día a día muy reducidamente. Precisamente, sobre este tema hay frustración también cotidiana porque trabajar se ha vuelto nada más sobrevivir en este país”.

También, se marchará “por el futuro, nosotros rechazamos un futuro sombrío, un futuro sin oportunidades y desigual que no puede seguir nuestro país en estas condiciones. Necesitamos un empleo digno”.

La marcha que acompañará el FMLN saldrá desde la plaza Salvador del Mundo, a las 8 de la mañana. “Todo aquel que quiera salir a exigir, reclamar, denunciar y también a pedir soluciones ante tanta necesidad, el llamado está hecho para este 1 de mayo”.

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