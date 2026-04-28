Diputados avalan transferir inmuebles a FONAVIPO en beneficio de familias de Puerto El Triunfo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitió dictamen favorable para aprobar la Ley Especial para la Transferencia de Inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO). Serán dos inmuebles para legalizar propiedades a favor de familias en el Puerto El Triunfo, en Usulután.

La ley en cuestión permitiría al Ministerio de Hacienda transferir dos inmuebles a FONAVIPO para que habitantes de la comunidad Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, reciban sus títulos de propiedad.

La normativa busca establecer un procedimiento especial para que una vez transferidos los dos inmuebles a FONAVIPO, sean posteriormente legalizados y entregados gratuitamente a las familias de dicha comunidad.

La comunidad Barrio La Aduana está ubicada en un terreno urbano en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda, en Puerto El Triunfo.

Este inmueble, propiedad del Ministerio de Hacienda, tiene una extensión total de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 metros cuadrados están ocupados por las familias, según se dijo en la instancia legislativa este lunes.

El inmueble está valorado en $176,600 según Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la comunidad utiliza un segundo terreno, correspondiente a un tramo al final de la avenida Francisco Osegueda, con una extensión de 1,573 metros cuadrados, valorado por $29,900. Este espacio fue declarado en desuso por la alcaldía en febrero de 2023 y dejó de ser considerado de bien público para facilitar su asignación a la comunidad.

Posteriormente, en julio de 2023, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de ambos inmuebles a FONAVIPO para su posterior entrega a las familias. La decisión fue ratificada en mayo de 2025 para luego dirigir la solicitud al Órgano Legislativo.

De aprobarse la ley, podrán ser beneficiarias las personas o familias que hayan ocupado los terrenos de forma continua durante al menos 10 años y tendrían acceso a programas de apoyo o créditos de FONAVIPO para mejorar sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El Ministerio de Hacienda asumiría el pago de las deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la entrada en vigencia de la ley. A partir de ese momento, FONAVIPO continuaría con los trámites ante la alcaldía hasta completar la transferencia a las familias. Mientras que el Ministerio de Vivienda, en coordinación con FONAVIPO, realizaría un censo de beneficiarios y aprobaría la lotificación de los terrenos.

Dicho ministerio, a través de la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP), también ejecutaría las mediciones, delimitación de lotes y gestiones ante el Centro Nacional de Registros (CNR) para su inscripción.

El proceso de legalización, al ser declarado de interés social, estaría exento de impuestos, derechos registrales y otros costos, facilitando la transferencia de los inmuebles.

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