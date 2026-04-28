Combustibles registran quinto incremento consecutivo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de los combustibles subirán $0.07 para la próxima quincena según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Este es el quinto incremento consecutivo.

Los nuevos precios de referencia subirán en todo el país y en todas las gasolinas, $0.07. El Diésel costará en las tres zonas del país, $4.37. La gasolina Regular costará $4.30 en la zona central y $4.31 en la zona occidental y oriental. Mientras que la gasolina Superior costará $4.63 en la zona central y $4.64 en la zona occidental y oriental.

La gasolina superior, regular y diésel han subido $0.86, $0.76, y $0.91, respectivamente en comparación con lo que costaba el 2 de marzo; desde entonces, se han incrementado en 5 ocasiones. Los nuevos precios de referencia, estará vigentes desde este martes 28 de abril, hasta el 11 de mayo de 2026.

La DGHM señala que el aumento en los precios de los combustibles se ven afectados por diferentes factores; tales como la tensión en el estrecho de Ormuz que aumenta la prima de riesgo de los hidrocarburos de Oriente Medio, manteniendo alzas en los precios internacionales

Las amenazas en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los Huties en Yemen que genera presión al alza en los precios de los hidrocarburos. Otro de los factores es la disminución sostenida de inventarios de gasolina y diésel en Estados Unidos reportado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), lo cual, genera tensión al alza en los precios internacionales.

Pese a que este martes entra en vigor un quinto aumento en los precios de los combustibles, Nuevas Ideas no ha querido legislar sobre el tema, a pesar que existen propuestas en la Asamblea para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.

El 15 de abril, luego de que los combustibles se incrementaran hasta $0.27, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro propuso suspender el cobro de IVA en los combustibles durante tres meses; sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

“Hemos visto el alza que hay en este momento con los combustibles y esto es algo no solo dentro de nuestro país, sino que es algo que está pasando a nivel mundial; es una queja constante de la población salvadoreña y hemos visto otros Congresos de países vecinos como en Honduras o Guatemala de que han aprobado disposiciones para apoyar la economía también de sus ciudadanos”, planteó Villatoro; sin embargo, la propuesta fue rechazada.

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