“Ya No Le Hables A La Luna”, el nuevo sencillo de Sebiel apoyada con IA

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El productor, compositor y letrista de México, Sebiel, continúa abriéndose paso en la música con el lanzamiento de su más reciente tema “Ya No Le Hables A La Luna”, una canción dentro del género regional Mexicano.

Esta propuesta musical destaca por su innovador proceso de creación, ya que fue desarrollada con el apoyo de inteligencia artificial, combinando tecnología y talento para dar vida a una historia cargada de sentimiento y orgullo.

Según el autor, “Ya No Le Hables a la Luna” narra la historia de una traición amorosa, donde el protagonista enfrenta el dolor de la ruptura, pero debido a su orgullo decide no buscar una solución ni reconciliación.Sebiel busca conectar con el público que ha vivido experiencias similares en el amor, manteniendo el estilo característico del regional mexicano que mezcla nostalgia, sentimiento y realidad. El compositor trabaja constantemente en nuevos proyectos musicales y promoviendo su música en diferentes medios de El Salvador y otros países de América Latina.

“Ya No Le Hables a la Luna” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además, en sus redes sociales se encuentran mayor información sobre el tema: Facebook: SebielMusic. Instagram: @SebielMusic. Tiktok: @sebielmusic.

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