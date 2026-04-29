Fiscalía General de México investiga operativo con agentes de EEUU

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Ciudad de México

/Prensa Latina

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó ayer sobre el inicio de investigaciones vinculadas con la presencia de dos agentes estadounidenses en un operativo estatal en la norteña entidad de Chihuahua.

Acorde con lo difundido, la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en la demarcación comenzó las indagatorias derivadas de las hechas por la Fiscalía General del Estado, la cual refirió el inicio de dichas averiguaciones desde hace meses, lo que en ese momento la FGR desconocía.

La investigación federal se puso en marcha “por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi”. De acuerdo con un comunicado, la otra indagación empezó luego de que el fiscal de la entidad federativa, César Jáuregui –quien renunció ayer al cargo- ofreciera una rueda de prensa el 19 de abril, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal de Chihuahua.

Acerca de las averiguaciones por la participación de extranjeros, además de considerarse la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional, la FGR mencionó que la continuarán en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fecor.

Señaló que, hasta la víspera, a petición reiterada de la FGR, la Fiscalía General del Estado remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que las actuaciones de esa autoridad se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal.

“Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado”, subrayó. El Gabinete de Seguridad federal apuntó el sábado que dos estadounidenses participaron en el desmantelamiento de un laboratorio, sin contar con acreditación formal para actividades operativas en territorio nacional, lo cual se supo tras un accidente en el cual fallecieron.

Las autoridades han pedido explicaciones sobre este asunto tanto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, del opositor Partido Acción Nacional, como a la Embajada de Estados Unidos en esta capital.

El Gabinete reafirmó que el Gobierno no tenía conocimiento de que agentes extranjeros (según medios, de la Agencia Central de Inteligencia) estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro de esta nación.

Añadió que se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Washington, y recordó que “la legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional”.

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