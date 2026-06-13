Poder Popular de Miranda se activa en la batalla comunicacional rumbo a la Consulta Popular

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Por: Lucía Berbeo

Venezuela acelera los preparativos para la Consulta Popular Nacional programada para el próximo 12 de julio, mediante intensos debates políticos y comunicacionales celebrados en el municipio Sucre del estado Miranda.

El Centro Cultural «La Pizarra» sirvió como sede para este encuentro estratégico, donde líderes comunitarios y autoridades alinearon sus planes de difusión y organización de cara a la jornada electoral. Este mecanismo busca que los ciudadanos elijan directamente los proyectos de infraestructura, servicios y desarrollo prioritarios para sus respectivos sectores.

El evento contó con la participación del secretario de Comunas, Poder Popular y Movimientos Sociales del municipio Sucre, José Daniel Pérez, quien destacó la importancia de desmontar la guerra cognitiva y afinar la maquinaria comunicacional para la campaña electoral que arrancará oficialmente el próximo 25 de junio.

Durante la jornada, se instaló un taller formativo dictado en alianza con el Movimiento Son de Sucre. Esta iniciativa busca dar una respuesta contundente a las matrices desinformativas que intentan generar zozobra en la población.

«Hay una guerra de mentiras queriendo decir que desde el Ejecutivo van a desaparecer los consejos comunales y las comunas. Con este taller salimos al paso para contrarrestar esa batalla cognitiva y profundizar la formación aguas abajo», enfatizó Pérez.

Al ser consultado sobre el evento electoral, el líder comunal recordó que esta consulta consolidará la democracia participativa y protagónica impulsada por el Ejecutivo Nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Asimismo, detalló que la campaña —que se desarrollará del 25 de junio al 11 de julio— estará centrada en el despliegue casa por casa y en la realización de asambleas de ciudadanos en todas las comunidades.

En cuanto a la estructura organizativa, Pérez puntualizó: “Se conformarán comandos por cada proyecto y comunidad. No responderán a dinámicas de partidos, sino a la organización del Poder Popular. El candidato no es una persona, el candidato son las prioridades de la comunidad”, recalcó.

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de asambleas comunitarias para la postulación de proyectos. Estos espacios también están siendo aprovechados para debatir y responder las preguntas generadoras delegadas por el vicepresidente sectorial, y Comisionado Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional, Héctor Rodríguez.

Finalmente, Pérez ratificó que la democracia participativa sigue siendo la columna vertebral del proyecto político del país sudamericano. Con una estructura que ya roza los 49 mil consejos comunales y apunta hacia la meta de 6 mil comunas organizadas, el circuito comunal mirandino se declara listo para demostrar su capacidad de movilización el próximo 12 de julio, enmarcado en el Plan de las Siete Transformaciones (7T).

La autora es periodista venezolana, analista político y colaboradora para este medio de comunicación.

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