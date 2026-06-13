EL POETA EGOISTA

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Julio Enrique Ávila

El poeta habló así:

“Bendice mi egoísmo

ingenua Humanidad.

Yo tengo para ti

lo mejor de mí mismo:

Mi Amor!

Mas hurto para mí

lo mejor de mi Amor:

-lo que nadie querrá-

Su Dolor……!

El dolor del amor…

Bendice mi egoísmo.

Toma, exprime mi amor.

Toma entera la flor,

perfúmate la vida,

un poco… Y si quieres

deshójala enseguida…

Mas, si eres

Ignorante del dolor

del grano al germinar,

del mudo reventar

de la yema, y el lento

y hondo desgarramiento

del alma al dar un verso…. ¡Qué contento-

oh, ingenua Humanidad-

Ignorar…! Ignorar….!

¿Para qué conocer

tanta pena callada

si no sirve en la vida

para nada?

Goza de la belleza,

mas no quemes tus alas en su luz.

No intentes escrutar

el doloroso hechizo

del mago que la hizo.

No busques la tristeza!….

No sabrías catar

en tu plato de arcilla

el excelso manjar.

Tu cristal

no puede contener ese divino

mal……

Se agriaría tu vino!

Bendice mi egoísmo

ingenua Humanidad

Yo tengo para ti

lo mejor de mí mismo:

Mi amor!

Mas hurto para mí

lo mejor de mi Amor:

-lo que nadie querrá-

Su Dolor!….”

El poeta calló

Y lento, con locura de esteta,

se inyectó,

hasta la última gota, la Tristeza!….

Germinó la Tristeza

-Sangre de la Belleza-

en los glóbulos rojos del poeta…..

Y fue la Melancolía

madre de la Poesía….

Noviembre 1921

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