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“No tengo Patria” revisita el pensamiento de Salarrué

Redacción Nacionales 13 junio, 2026 Suplemento Tres Mil | 3000 Comentarios desactivados en “No tengo Patria” revisita el pensamiento de Salarrué 301 Vistas

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Redacción Nacionales/MUPI

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a través de UCA Editores, presenta No tengo patria, el más reciente libro del escritor e investigador salvadoreño Miguel Huezo Mixco, una obra que propone una nueva lectura sobre la intervención pública e intelectual de Salvador Salazar Arrué (Salarrué). El Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) y el programa FLACSO El Salvador participan como coeditores.

Resultado del proyecto de investigación “Intelectuales y poder: los roles públicos de Salarrué entre 1928 y 1939”, desarrollado con el apoyo del Fondo de Investigación Académica de la UCA y coordinado por el Dr. Sajid Herrera, el libro examina una faceta poco estudiada del autor de Cuentos de Barro: su trabajo como editorialista y ensayista en el diario Patria, una de las publicaciones más influyentes de la primera mitad del siglo XX salvadoreño.

A partir de una extensa investigación hemerográfica y documental, Huezo Mixco reconstruye las ideas, debates y tensiones que marcaron la actividad pública de Salarrué en las décadas de 1920 y 1930. La obra presenta al escritor como un pensador complejo, crítico de los discursos nacionalistas y de ciertos modelos de progreso basados en la exclusión social y cultural de las poblaciones indígenas y campesinas.

El volumen está dividido en dos partes. La primera reconstruye la trayectoria intelectual y artística de Salarrué en su contexto histórico; la segunda reúne una selección de 79 ensayos y artículos editoriales escritos por el propio autor, permitiendo al lector acceder directamente a textos hasta ahora poco conocidos o dispersos en archivos históricos.

Como parte del proyecto también se creó la Colección virtual Salarrué, disponible en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la UCA, que pone a disposición del público una parte importante de la documentación consultada durante la investigación.

La presentación pública de No tengo patria, se realizará el próximo martes 16 de junio de 2026, a las siete de la noche, en el Centro Cultural de España en El Salvador, ubicado en calle La Reforma #166, colonia San Benito, San Salvador. El evento reunirá a investigadores, escritores, académicos y personas interesadas en la historia intelectual y cultural salvadoreña.

Con este trabajo, Miguel Huezo Mixco contribuye a renovar los estudios sobre Salarrué y sobre la historia intelectual salvadoreña, al tiempo que reivindica el papel del diario Patria como espacio clave para el pensamiento independiente en El Salvador.

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