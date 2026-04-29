Partidazo en París, PSG golpea primero en semis de la Champions

Compartir

París/Prensa Latina

El Paris Saint-Germain (PSG) derrotó el martes 5-4 de local al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol, guiado por dobletes de Khivicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

En un ambiente electrizante, los casi 50 mil aficionados presentes en el Parque de los Príncipes disfrutaron de un duelo de titanes, inclinado hacia el club rojiazul por su imparable ofensiva, que sin embargo, no fue suficiente para sentenciar el cruce, el cual se decidirá el próximo miércoles en la Allianz Arena de la ciudad bávara.

La visita abrió la pizarra en el minuto 17 por un penalti bien ejecutado por el inglés Harry Kane, su decimoter gol de la Champions, ventaja revertida por los parisinos gracias a los tantos de Kvaratskhelia (24) y Joao Neves (33).

Michael Olise igualó el marcador en el 41 con su quinta diana en el torneo, pero justo antes de la pausa Dembélé puso el 3-2 con una pena máxima avalada por el VAR en un estadio delirante.

La segunda mitad inclinó la cancha a favor del PSG, que ya ganaba 5-2 en el minuto 58 con el décimo gol de Kvaratskhelia y el sexto de Dembélé en la Liga de Campeones, respectivamente, pero el Bayern no había dicho aún la última palabra en la decimosexta confrontación entre parisinos y bávaros, balance favorable ahora 9-7 al monarca alemán.

Cuando ya los vigentes campeones de Europa comenzaban a pensar en la final de Budapest, Dayot Upamecano (65) y el colombiano Luis Díaz (68), su séptima anotación, dibujaron un 5-4 que permite predecir otro partidazo en Múnich.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...