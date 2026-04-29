Aumenta el costo de la vida

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César Villalona

Economista

En El Salvador, el costo de la vida se mide a partir del valor de la Canasta Básica Alimentaria, integrada por 22 productos en el área urbana y 15 en la rural, más los gastos de vivienda, vestuarios y servicios básicos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el costo de la vida registró los siguientes aumentos:

a) $17 en el área urbana, de $492 a $509 (3.5%).

b) $15 en el área rural, de $356 a $371 (4.2%).

A esos aumentos hay que sumarle el alza del precio de los combustibles, de 75 centavos de dólar (20%), y del gas licuado, de entre 3.8% y 4.2% según el tamaño del tambo.

El encarecimiento del costo de la vida afecta principalmente a los sectores de bajos ingresos y a las capas medias, que son la mayoría de la población. Los ricos no sufren por eso, pero los ricos son pocos.

Aunque todavía no hay datos oficiales de abril, la población sabe que este mes los precios siguieron aumentando.

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